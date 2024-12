Nuovo anno, vecchi problemi per 45 infermieri e oss vibonesi che restano senza lavoro: l’Asp non rinnova i contratti in scadenza il 31 dicembre

Scoppia nuovamente la bomba del mancato rinnovo dei contratti per alcuni degli infermieri e operatori sociosanitari assunti durante la pandemia da Covid-19 e che da domani rischiano di restare a casa. La problematica era già emersa ad ottobre, con i contratti di una settantina di lavoratori della sanità vibonese in scadenza il 31 di quel mese e poi rinnovati fino al 31 dicembre. L’ultimo dell’anno ora è arrivato e per molti di quegli operatori sanitari non vi sarebbe più alcuna prospettiva di rinnovo.

Una notizia che ha allarmato loro e i sindacati che nel primo pomeriggio si sono presentati negli uffici dell’Asp di Vibo Valentia, per incontrare i commissari. Presente il commissario Orlando, dal quale non sarebbe stato offerto alcuno spiraglio circa la possibilità di prorogare i contratti. Secondo quanto fanno sapere le organizzazioni sindacali, in bilico ci sono 24 infermieri ospedalieri, 15 oss e 6 infermieri che hanno prestato servizio in carcere. Di questi lavoratori, 25 hanno tra l’altro raggiunto i requisiti per la stabilizzazione.

Dietro i mancati rinnovi, ci sarebbe l’esubero di personale sottolineato ad ottobre da una nota del dipartimento Salute della Regione Calabria. Il motivo starebbe nella bassa produttività dell’Azienda sanitaria provinciale, che non giustificherebbe l’attuale dotazione di personale. Ragion per cui gli infermieri e oss in questione non servirebbero. Motivazione osteggiata dai sindacati, secondo cui invece il loro venire meno andrebbe a peggiorare le condizioni già disastrate della sanità vibonese.

Dopo l’incontro all’Asp, i sindacati insieme a una decina tra infermieri e oss si sono recati davanti alla Prefettura di Vibo Valentia, dove hanno chiesto e ottenuto un incontro con la neo prefetta. Nel pomeriggio si terrà infatti la riunione con Anna Aurora Colosimo. Annunciato invece per domattina, nel giorno della scadenza dei contratti, un sit-in davanti alla sede dell’Asp di Vibo Valentia.