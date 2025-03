Gli studenti di Vibo a lezione di cocktail con i maestri di Aibes: «Il futuro di questo lavoro passa dal bere responsabile» – VIDEO

Quello delle bevande No-Low alcol è un segmento in continua espansione a livello internazionale, un fenomeno ancora agli inizi in Italia e che punta su drink a bassa gradazione alcolica o privi di alcol. Un’opportunità sicuramente da cogliere per un mercato in crescita a cui guardano con attenzione anche gli istituti scolastici, come il polo professionale di Vibo Valentia IPSEOA Gagliardi IIS De Filippis Prestia che sul tema ha organizzato un incontro formativo professionale dedicato ai propri studenti in sinergia con l’Associazione Italiana Barman e Sostenitori Calabria e Basilicata (Aibes).

«Un’opportunità per tutti per riscoprire quelli che sono i veri sapori – ha spiegato il barman reggino Lucio Raccuja – perché molti pensano che bevendo No alcol o Low alcol il drink non sappia di niente, in realtà non è così. Oggi abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi proprio l’importanza di bere in maniera consapevole e responsabile senza però perdere il gusto. Insomma, abbiamo spiegato loro che ci si può divertire e si può gustare un ottimo drink anche senza alcol».

Un confronto con gli studenti tra masterclass e momenti di degustazione delle creazioni No e Low alcol dei professionisti di Aibes: «Si tratta – ha spiegato la dirigente scolastica Eleonora Rombolà – di iniziative che vedono un protagonismo dei nostri studenti, non è più un’attività di convegnista come forse si faceva un tempo, si tratta di un’attività che vuole sensibilizzare, che vuole informare e formare ancora di più in un mondo che oggi richiede delle competenze sempre mutevoli perché si tratta di una realtà in celere cambiamento e quindi i nostri studenti devono essere sempre pronti ad affrontare le sfide che l’oggi e soprattutto il domani porranno loro».

Nel corso della giornata sono stati inoltre celebrati i talenti che si sono distinti nelle diverse categorie delle competizioni nazionali per barman, tra questi Lucio Raccuja, vincitore del premio angelo Zola, Enrico Meloni, detentore del premio Flair, Giuseppe Gaccione, Bartender junior e Simone Stocco, che rappresenterà l’Italia al mondiale IBA in Colombia.

«Io credo che gli alunni quest’oggi abbiano capito che, al di fuori della qualifica, del settore che sceglieranno e quindi sala, bar, cucina, reception, c’è bisogno di professionalità – ha commentato Salvatore Caliò, socio Aibes Calabria e responsabile Tempo libero dell’associazione -. La professionalità è ciò che può portare questi ragazzi ad un futuro certo lavorativo. E noi siamo contenti e ringraziamo la dirigente scolastica e il prof. Tavella per averci permesso di realizzare questa iniziativa all’interno dell’istituto scolastico».

Gli studenti e i presenti tutti hanno avuto infine il piacere di provare “A ‘Nsalata”, drink che ha permesso a Simone Stocco di trionfare al campionato nazionale Aibes, un’esplosione di gusto tra creatività e tradizione: «L’idea nasce proprio per raccontare la storia regione. Un semplice piatto come può essere un’insalata racconta quella che è la nostra ospitalità calabrese – ha spiegato Simone –. I nostri genitori ci hanno sempre mostrato come anche quando tutto manca non può mancare a tavola una buona insalata di pomodori. Il drink nasce con una base di gin Ondina a base di basilico, un succo fresco di cetriolo che viene acidificato con acido citrico, una piccola parte di gomma arabica e una parte effervescente. Poi la cosa bella che regala questo drink è un olio verde fatto con le code del cipollotto di Tropea, un pomodirino confit lasciato come garnish e una vaporizzazione di origano».