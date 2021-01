Servizio civile: al via il bando del Comune di Nicotera per reclutare dieci operatori volontari

Il sindaco Giuseppe Marasco annuncia l'ottenimento da parte del Ministero del finanziamento: «Un’opportunità per i nostri giovani»

Il comune di Nicotera è l’unico ente della provincia di Vibo Valentia ad avere ottenuto un finanziamento ministeriale per la realizzazione di due progetti del Servizio Civile Universale.«Si tratta – annuncia il sindaco Giuseppe Marasco – di un’opportunità per i nostri giovani cittadini, sia in considerazione dell’alto valore formativo dell’esperienza in sé, che del ristoro economico». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alle politiche sociali Lorella Destefano: «L’intervento – spiega – rientra nell’ambito del bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”. La selezione riguarderà 10 operatori volontari, 4 dei quali saranno impiegati per il progetto “Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere, fruire” e 6 per il progetto “Un tutor per amico” che sarà avviato dal Comune di Nicotera, in qualità di ente di accoglienza del Comune di Cittanova (ente capofila). «Bando e allegati – continua Destefano – sono disponibili sul sito internet comunale». Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente nella modalità online entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021.