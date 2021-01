L’Associazione autobus da noleggio e trenini turistici a Roma: «Esistiamo anche noi»

Il presidente nazionale Nicola La Sorba punta il dito contro il Governo che ha dimenticato un settore che ora rischia di non partire più

Anche l’Associazione Autobus-Autovetture da noleggio e trenini turistici rappresentata da Nicola La Sorba ha manifestato giovedì a Roma davanti alla sede del Ministero dei trasporti. «Tutti a protestare contro un Governo che non ci riconosce come categoria danneggiata direttamente dal Dpcm.» afferma il presidente nazionale, il quale denuncia come il settore dei trasporti turistici sia fermo da 11 mesi. «Per il Governo – dice La Sorba –siamo una categoria fantasma. Nessun indennizzo è stato messo in campo per noi». Un settore in ginocchio poiché direttamente collegato al turismo. «Il trasporto rappresenta uno degli anelli fondamentali della filiera turistica attorno alla quale lavorano autisti, agenzie, guide turistiche, meccanici, ecc… L’associazione trenini turistici – prosegue – è dunque molto più del semplice supporto al trasporto pubblico locale. Con il nostro lavoro – continua La Sorba – contribuiamo a diffondere la cultura. Nei nostri tour, infatti, raccontiamo la storia e le bellezze artistiche ed architettoniche delle città che attraversiamo». Problematiche e richieste di intervento racchiuse in un documento consegnato al Ministero dei trasporti.