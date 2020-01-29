La presidente della sezione di Vibo: «Un riconoscimento per tutto il nostro gruppo, che continua a lavorare per i diritti e la formazione della giovane classe forense»

In occasione del Consiglio direttivo nazionale dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, che si è tenuto a Torino il 25 gennaio scorso, sono stati nominati i membri dei dipartimenti della Fondazione Aiga “Bucciarelli”. Un importante riconoscimento è andato all’avvocato Filomena Valeria Cortese, presidente della sezione di Vibo Valentia, quale membro del dipartimento di Diritto civile. La Cortese ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida dichiarando che «la nomina non rappresenta il raggiungimento di un traguardo personale ma un riconoscimento per l’intera sezione di Vibo Valentia, da sempre contraddistintasi non solo nella tutela dei diritti ma, altresì, nella formazione, ponendo sempre al centro della propria attività gli interessi della giovane avvocatura». La Cortese ha espresso i più sentiti ringraziamenti alla collega Giovanna Suriano, presidente della Fondazione ed a tutto il consiglio di amministrazione, con l’auspicio di poter fornire un «valido contributo e che si possano raggiungere altri importanti traguardi per l’intera classe forense».