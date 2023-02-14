Dai workshop ai cicli di lezione dedicati al settore agricolo, informatico-tecnologico, settore sanitario. L’ente formativo conferma: «Risposta crescente da parte degli utenti dopo un periodo difficile»

Vanta una lunga esperienza nel settore della formazione e, negli anni, è divenuto punto di riferimento per Briatico e per l’intero comprensorio vibonese. L’Anap, agenzia formativa che fin dagli anni Settanta è radicata nel cuore della cittadina costiera, dopo un periodo buio ha avviato un positivo percorso di cambiamento. Una ripartenza segnata dall’avvio di numerosi corsi che hanno permesso a giovani e non l’acquisizione di competenze, conoscenze e professionalità direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Il centro Anap è convenzionato con la Regione Calabria, con il Ministero e diverse province regionali. Opera fondamentalmente garantendo agli utenti un ventaglio di progetti formativi che spaziano dalla tradizione (agricoltura, turismo) all’innovazione (settore green, informatico-elettronico). La direzione è oggi affidata a Francesco Murmura mentre la carica di presidente è ricoperta da Antonio Pontoriero. [Continua in basso]

I corsi Anap

I corsi attivi presso il centro formativo briaticese riguardano l’agricoltura-silvicoltura e sono indirizzati ad aspiranti imprenditori. Gli aderenti hanno la possibilità di accrescere le competenze professionali in campo agricolo al fine di favorire l’inserimento occupazionale e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Altro corso concerne invece i prodotti fitosanitari (pesticidi) e viene indirizzato agli utilizzatori e distributori. Un diverso percorso (sempre gratuito) focalizza l’attenzione su aspiranti operatori di impianti termo-idraulici. In questo caso rientrano i ragazzi dai 14 ai 18 anni (26 anni se in apprendistato). Richiestissimi i corsi sia per oss (a pagamento), operatore socio sanitario base e il livello successivo, una specializzazione riservata a lavoratori già impiegati presso ospedali e cliniche. Grazie ai finanziamenti Feasr, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono stati messi in campo workshop e lezioni formative online. Alcuni progetti sono stati indirizzati non solo ai giovanissimi ma anche professionisti bisognosi di aggiornamenti come ingegneri, architetti, direttori tecnici. Contestualmente sono state anche coinvolte le imprese.

I progetti futuri

Le risposte dell’utenza ai corsi, informa la direzione Anap, non sono mancate. Tant’è che il centro formativo richiama l’interesse di partecipanti da ogni angolo della provincia. Una nuova fase verrà rappresentata ai progetti Gol, garanzia occupabilità dei lavoratori che punteranno al reinserimento lavorativo di figure svantaggiate come disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza, lavoratori in cassa integrazione, disabili, over 50, fragili. A Briatico i progetti saranno dieci. Altri percorsi, invece, saranno destinati a persone già vicine al mondo del lavoro che necessitano di aggiornamenti con lo sviluppo e miglioramento di competenze digitali, lingue straniere, settore green: «Ci auguriamo – evidenzia la direzione dell’ente – che si possa dare una svolta significativa alla carenza di professionalità che troppo spesso caratterizza il nostro territorio. L’Anap è una macchina importante e l’averla rimessa in moto contribuisce al miglioramento e all’accrescimento dei servizi formativi che la provincia vibonese offre. È una bella sfida che sta dando già qualche piccola soddisfazione».

