A prendere posizione è l’Associazione nazionale (Ana Ugl): «Centro città gremito e opportunità concreta per il settore»

Dopo le polemiche politiche sul mercato del 25 aprile e le repliche dell’amministrazione di Vibo Valentia, arrivano anche i ringraziamenti ufficiali degli ambulanti. A prendere posizione è l’Associazione nazionale ambulanti Calabria (Ana Ugl), che con una nota indirizzata al sindaco e all’assessore alle Attività produttive ha voluto esprimere soddisfazione per lo svolgimento del mercato in occasione della Festa della Liberazione.

Nel documento si sottolinea come la decisione abbia rappresentato un’opportunità concreta per una categoria in difficoltà: «L’Associazione nazionale ambulanti Calabria vuole ringraziare sentitamente l’assessore Ketty De Luca e il sindaco Vincenzo Romeo, tutti gli uffici, per aver dato la possibilità ai commercianti del mercato di svolgere lo stesso sabato 25 aprile 2026, dopo un trimestre che ha visto anche a Vibo perdersi per via delle avverse condizioni meteo molti mercati al sabato».

Gli operatori evidenziano come la partecipazione sia stata ampia e significativa: «Ieri si è data la possibilità di lavorare agli operatori del mercato che in massa erano presenti al mercato» . Un passaggio centrale riguarda proprio la condizione del comparto, definito in sofferenza: «Dare la possibilità di lavorare ad un comparto in estrema crisi denota che la vostra amministrazione vuole stare al fianco e sostenere il nostro comparto».

Nel ringraziamento emerge anche il quadro della giornata vissuta in città, tra mercato e celebrazioni: «Vibo Valentia ieri mattina era gremita di avventori nel centro città che hanno potuto farsi una bella passeggiata, visitare il mercato ed infine partecipare alle manifestazioni per il giorno della Liberazione».