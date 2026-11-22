Secondo i rilevamenti statistici consolidati di Confetra e Assoporti, il porto di Vibo Valentia Marina movimenta una media di circa 700mila tonnellate di merci all’anno, risultando per volumi il secondo scalo marittimo merci della Calabria dopo il porto di Gioia Tauro e staccando nettamente gli altri porti regionali ricadenti nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio (Crotone, Corigliano, Palmi).

Sembrerebbe, a prima vista, una buona notizia, ma l’analisi del dato disaggregato restituisce, invece, una situazione di criticità: quasi la totalità della movimentazione (98%) è costituita da prodotti petroliferi in sbarco, destinati ai depositi costieri di Vibo Marina. Nel dato consolidato di Confetra/Assoporti, 707.187 tonnellate risultano, infatti, registrate nella categoria delle «rinfuse liquide» e solo una quota residuale, circa il 2% del tonnellaggio complessivo, ma ad alto valore aggiunto, è rappresentata dall’export di manufatti industriali, come grandi componenti per impianti energetici e industriali prodotti dal polo metalmeccanico vibonese, imbarcati su navi cargo e destinati ai mercati esteri.

Il peso delle petroliere e le altre attività dello scalo

Ne consegue che lo scalo è ormai diventato un hub petrolifero, il cui traffico è costituito da un’unica tipologia merceologica (rinfuse liquide-prodotti energetici). Ma un vero e antico porto come quello di Vibo Marina, che in passato ha rappresentato un saldo punto di riferimento per l’economia del territorio, non può avere una composizione merceologica cristallizzata in una sola componente.

A fronte di una presenza di navi mercantili ridotta a una piccolissima percentuale del traffico marittimo totale, lo scalo registra anche un intenso movimento di imbarcazioni da diporto e yacht, segmento che conosce un forte picco stagionale nei mesi estivi. Oltre alla diportistica, sono inoltre attivi i collegamenti marittimi verso le Isole Eolie effettuati tramite aliscafi e motonavi veloci che garantiscono un servizio giornaliero.

Gli interventi previsti e le prospettive di sviluppo

L’AdSP ha attualmente in programma diversi interventi che riguardano il consolidamento delle banchine Pola e Tripoli e la demolizione dei capannoni ex Civam, oltre a opere strategiche strutturali inserite nel Piano operativo triennale 2026-2028.

Ma queste opere, da sole, non bastano: occorre puntare su uno sviluppo del traffico mercantile dell’export mettendo a disposizione dell’industria metalmeccanica vaste aree del retroporto dove assemblare le componenti, come avviene nel porto di Carrara grazie alle sinergie fra Baker Hughes, AdSP e Comune, e migliorare i collegamenti viari; creare un terminal cruise per le navi da crociera e una stazione marittima per sostenere adeguatamente il flusso dei passeggeri, in continua crescita, in imbarco e sbarco verso le Isole Eolie.

Accanto alle opere pubbliche dell’AdSP, il rilancio dello scalo si appoggia anche sull’importante iniziativa privata, prevista da oltre vent’anni, riguardante Il Marina Resort Porto Santa Venere, che amplierà in maniera significativa l’offerta di servizi per la nautica da diporto, dando maggiore impulso a un settore già da tempo consolidato grazie ai pontili turistici esistenti all’interno dell’infrastruttura portuale e che sono in grado di offrire un’accoglienza altamente qualificata al diportismo nazionale e internazionale.

Dire che il porto di Vibo Marina, come viene spesso affermato, è polivalente significa dire nulla: tutti i veri porti lo sono, ma ognuno ha una precisa vocazione e la vocazione dello scalo vibonese è indicata dalla stessa natura dei luoghi.

Affinché l’infrastruttura portuale possa realmente divenire uno scalo multifunzionale, ci sarà, pertanto, bisogno di scelte coraggiose e lungimiranti da parte dei vari attori coinvolti nella sua gestione.