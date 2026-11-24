Con la Soget gli incassi sono cresciuti di 2,6 milioni di euro all’anno rispetto alla gestione diretta, ma aumenta il divario tra le entrate potenziali e quelle effettivamente riscosse. La giunta Romeo prepara una nuova gara: «Non abbiamo abbastanza risorse professionali e strumenti per farlo in proprio»

Quasi 22 milioni di euro di entrate accertate ogni anno, a fronte di incassi che si fermano a 14,6 milioni. Un divario di oltre 7,3 milioni di euro che fotografa una delle principali criticità finanziarie del Comune di Vibo Valentia. A far emergere il dato è la delibera con la quale la giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo ha espresso l’indirizzo politico-amministrativo di mantenere in concessione a un soggetto privato il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali.

L’attuale contratto con la Soget Spa, stipulato nel giugno del 2022, scadrà il 30 giugno 2027. In vista di quella data, l’amministrazione ha messo a confronto i risultati ottenuti attraverso la gestione diretta degli uffici comunali nel triennio 2017-2019 con quelli registrati nel periodo 2023-2025, caratterizzato dall’esternalizzazione del servizio. Un quadro dal quale emerche che il Comune incassa sensibilmente di più, ma cresce anche la differenza tra le somme contabilizzate come entrate e quelle che arrivano effettivamente nelle casse municipali.

Più soldi nelle casse comunali, ma si allarga la forbice

Nel triennio in cui il servizio era gestito direttamente dal Comune, a fronte di accertamenti medi annui pari a 17.921.794 euro, gli incassi si attestavano a 12.064.369 euro, con una differenza di circa 5,8 milioni. Con il passaggio alla gestione privata, gli accertamenti sono saliti a 21.982.991 euro e gli incassi a 14.664.449 euro.

In termini assoluti, dunque, l’esternalizzazione del servizio ha coinciso con un incremento medio annuo di oltre 4 milioni di euro degli accertamenti (+22,66%) e di 2,6 milioni degli incassi (+21,55%).

Ma c’è un altro dato, non evidenziato nella delibera, che emerge dall’analisi delle cifre: il rapporto percentuale tra incassi e accertamenti è leggermente diminuito, passando dal 67,32% della gestione diretta al 66,71% di quella in concessione. In sostanza, il Comune incassa più soldi, ma rispetto al volume delle entrate accertate la capacità di riscossione complessiva non sembra essere migliorata.

La forbice tra accertamenti e incassi si è infatti allargata di circa 1,46 milioni di euro all’anno. Una differenza che non può essere automaticamente ricondotta per intero all’evasione fiscale, potendo comprendere anche crediti recuperabili nelle annualità successive.

Il Vibonese | I numeri Tributi a Vibo, si allarga la forbice tra accertamenti e incassi Confronto tra gestione diretta e gestione in concessione. Medie annue in milioni di euro Accertamenti Incassi 2017-2019 | Gestione diretta 17,92 12,06 Differenza: 5,86 milioni di euro Rapporto incassi/accertamenti: 67,32% 2023-2025 | Gestione in concessione 21,98 14,66 Differenza: 7,32 milioni di euro Rapporto incassi/accertamenti: 66,71% Accertamenti +22,66% Incassi +21,55% Divario +24,94% +1,46 milioni di euro L’aumento medio annuo della differenza tra accertamenti e incassi Fonte: Comune di Vibo Valentia, delibera di giunta n. 367 del 19 novembre 2026, pagina 3. Elaborazione Il Vibonese. Il rapporto tra incassi e accertamenti non distingue gli incassi in conto competenza da quelli in conto residui.

Tari, quasi quattro milioni di differenza ogni anno

A incidere maggiormente sul divario è la Tari, la tassa sui rifiuti. Nel triennio 2023-2025 sono stati accertati mediamente 9,37 milioni di euro all’anno, a fronte di incassi per 5,54 milioni. La differenza è di oltre 3,83 milioni di euro, più del doppio rispetto al periodo in cui la riscossione era gestita direttamente dal Comune.

Se da una parte gli incassi sono cresciuti di oltre 1,5 milioni di euro all’anno, dall’altra il loro peso percentuale rispetto agli accertamenti è sceso dal 69% al 59,1%.

La Tari, da sola, rappresenta oltre la metà della differenza complessiva tra entrate accertate e incassate nell’ultimo triennio preso in esame.

Servizio idrico, all’appello mancano quasi due milioni

Particolarmente critica anche la situazione relativa alle bollette dell’acqua. Su una media annua di 4,57 milioni di euro di accertamenti, gli incassi si fermano a 2,58 milioni, con una differenza di quasi 2 milioni di euro.

Il rapporto tra le due voci si attesta al 56,62%, il dato più basso tra tutte le tipologie di entrate analizzate nella delibera. Anche in questo caso si registra una lieve flessione percentuale rispetto al periodo della gestione diretta, quando il rapporto era pari al 57,63%.

Migliorano i risultati dell’Imu

Decisamente migliore la situazione sul fronte dell’Imu, l’imposta municipale sugli immobili. A fronte di accertamenti rimasti pressoché invariati, pari a circa 7,6 milioni di euro all’anno, gli incassi sono cresciuti di oltre 818mila euro, passando da 5,4 a 6,2 milioni. Il rapporto percentuale tra incassi e accertamenti è salito dal 71,32% all’81,72%.

Migliora in termini percentuali anche il dato relativo al Canone unico patrimoniale (Cup), passato dal 63,44% al 74,23%, sebbene in questo caso si registri una contrazione sia degli accertamenti sia degli incassi in valore assoluto.

Il Vibonese | I numeri Quanto incassa il Comune ogni 100 euro accertati Rapporto percentuale tra incassi e accertamenti medi annui per tipologia di entrata 2017-2019 2023-2025 Imu 71,32% 81,72% +10,40 punti percentuali Differenza media annua 2023-2025: 1,39 milioni di euro Tari - Tassa sui rifiuti 69,00% 59,10% -9,90 punti percentuali Differenza media annua 2023-2025: 3,84 milioni di euro Servizio idrico 57,63% 56,62% -1,01 punti percentuali Differenza media annua 2023-2025: 1,98 milioni di euro Canone unico patrimoniale 63,44% 74,23% +10,79 punti percentuali Differenza media annua 2023-2025: 105.752 euro Rapporto complessivo incassi/accertamenti Gestione diretta 67,32% → Gestione privata 66,71% -0,61 punti percentuali Fonte: Comune di Vibo Valentia, delibera di giunta n. 367 del 19 novembre 2026, pagina 3. Elaborazione Il Vibonese. Le percentuali sono calcolate dividendo gli incassi medi annui per gli accertamenti medi annui. Le differenze percentuali sono calcolate sui valori arrotondati esposti nel grafico. Il rapporto non distingue gli incassi in conto competenza da quelli in conto residui e non rappresenta necessariamente il tasso di riscossione dei crediti maturati nel periodo.

Il Comune non ha personale e strumenti per gestire il servizio

Al di là dei numeri, a orientare la scelta dell’amministrazione Romeo verso una nuova esternalizzazione del servizio è anche l’impossibilità di riportare la gestione della riscossione all’interno degli uffici municipali.

La giunta evidenzia infatti come la complessità delle attività richieda «un’organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all’interno dell’Amministrazione». A favore della gestione privata vengono inoltre richiamate la specializzazione professionale, la disponibilità di software avanzati per l’incrocio delle banche dati e la presenza di personale interamente dedicato alle attività di accertamento, sollecito e recupero coattivo delle somme dovute.

L’incremento delle percentuali di riscossione rappresenta, peraltro, uno degli impegni assunti dal Comune con l’accordo per il riequilibrio strutturale del bilancio, sottoscritto il 17 gennaio 2023.

La giunta ha quindi deliberato all’unanimità di proporre al Consiglio comunale un nuovo affidamento in concessione attraverso una gara pubblica, in modo da garantire la continuità del servizio a partire dal primo luglio 2027. Non si tratta, dunque, di un rinnovo automatico del contratto con la Soget, ma dell’avvio del percorso amministrativo per individuare il futuro concessionario.

Un rapporto non sempre idilliaco tra Comune e Soget

Del resto, il rapporto tra l’amministrazione comunale e l’attuale concessionaria non è stato sempre idilliaco. Nel gennaio scorso, Palazzo Luigi Razza era arrivato a diffidare e sanzionare la Soget a seguito dei numerosi disservizi lamentati dai contribuenti: fatture errate, accertamenti ritenuti non dovuti e lunghe attese agli sportelli. Già nel novembre 2025, Il Vibonese aveva documentato l’esasperazione dei cittadini, costretti ad attendere anche tre o quattro ore senza la certezza di essere ricevuti. A seguito dell’intervento del Comune, la società era corsa ai ripari, introducendo un sistema di prenotazione online e potenziando i canali di assistenza.