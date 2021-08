Comune di Vibo e Unione italiana ciechi presentano “LibrINPiazza”

Comune di Vibo Valentia e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus Aps sezione territoriale “Giovanni Barberio”, nell’ambito di “Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro 2021”, presentano “LibrINPiazza-, tour di letture condivise arricchite dall’arte teatrale – rappresentazione della commedia brillante in due atti “A nanna parturiu”, a cura del laboratorio teatrale Uici e presentazione di un libro per ogni serata. L’iniziativa si terrà dal 2 al 9 agosto prossimi – ore 21. [Continua in basso]

Ecco il programma:lunedì 2, Piscopio (piazza San Michele), con presentazione del libro “In punta di piedi” di Tina D’Agostino – lettore: Domenico Costa; martedì 3, Portosalvo (Anfiteatro), con presentazione del libro “La saggezza dei ragazzi” di Maria Ammendolia – lettore: Antonio Fortuna; mercoledì 4, Triparni (Largo Chiesa), con presentazione del libro “La rivoluzione generosa e innocente di Michele Morelli” di Maurizio Bonanno – lettore: Domenico Costa; giovedì 5, Vibo Marina (piazza Satriani), con presentazione del libro “Immersa nel caos” di Lida Michela Carullo -lettore: Antonio Fortuna; venerdì 6, Longobardi (piazzetta Centro aggregazione sociale), con presentazione del libro “Granelli di miglio” di Gianluca Rubino – lettore: Domenico Costa; sabato 7 , Vena (piazza San Nicola – Chiesa), con presentazione del libro “La laminetta orfica di Hipponion e la definitiva rivelazione dei rituali orfici” di Maurizio Bonanno – lettore: Maurizio Bonanno; lunedì 9, Vibo Valentia (piazza Diaz), con presentazione del libro “Immagini e Poesie” di Pino Pititto – lettore: Domenico Costa. Durante ciascun evento, è prevista la degustazione gratuita di prodotti tipici.