Vibo, teatro: chiude in piazza Diaz il tour del Laboratorio Uici

Ha riscosso successo il mini tour teatrale e di letture condivise curato dal Laboratorio Uici di Vibo Valentia (Unione italiana ciechi e ipovedenti) su incarico del Comune capoluogo, iniziativa culturale itinerante partita da Piscopio lo scorso 2 agosto e proseguita a Portosalvo, Triparni, Vibo Marina, Longobardi e Vena Superiore, per chiudersi stasera in piazza Diaz a Vibo.

La manifestazione è stata inserita nell’ambito delle iniziative celebrative di “Vibo Valentia Capitale italiana del libro 2021” e sta vedendo quali protagonisti attori vedenti e non vedenti, insieme in scena, nel segno dell’inclusione. Nell’intervallo di ogni spettacolo, la breve presentazione di un libro ed alcune letture condivise, per unire l’arte della scrittura con quella teatrale e veicolare messaggi positivi di crescita globale. Ed a proposito di contenuti, la commedia brillante in due atti di Paolo Massaria dal titolo “A nanna parturiu” offre diversi spunti di riflessione, sui quali l’intero gruppo invita a riflettere, gustando un’opera comunque intrisa di ilarità e carica di emozioni.