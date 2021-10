Il Parco Urbano si prepara ad ospitare “ViviVibo” l’evento di sport e condivisione

È tutto pronto a Vibo Valentia per “ViviVibo” sport e condivisione. L’evento, patrocinato dall’assessorato alle politiche sociali e allo sport del comune di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi ed ipovedenti, si svolgerà sabato mattina al Parco Urbano di Moderata Durant dalle ore 10 alle ore 12. [Continua in basso]

Una manifestazione nel segno della reale inclusione delle persone con disabilità, tesa a «far gustare il bello della vita e della nostra città, attraverso la condivisione di attività sportive e ludiche per tutti. La conoscenza reciproca – è scritto nella locandina – aprirà le porte alla comprensione della diversità quale risorsa, valorizzando le potenzialità di ciascuno, abbattendo limiti e favorendo il cammino comune». Testimonial dell’evento Anna Barbaro, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokio.

Nel corso dell’evento l’organizzazione di volontariato “Io autentico” nell’ambito della mission aut out, consegnerà alla città una nuova Hugbike, la bici degli abbracci. Un tandem adatto per la fruizione attiva d ispazi e tempi urbani da parte di persone con disabilità