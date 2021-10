Parghelia pronta ad ospitare una giornata di studi sul codice Romano Carratelli

Città fortificate, castelli ma anche strutture difensive dell’antica Calabria. Sono i tratti distintivi del Codice Romano-Carratelli, manoscritto cartaceo risalente alla fine del XVI secolo. 99 acquarelli in grado di far compiere un viaggio a ritroso nella Provincia di Calabria Ultra del Regno di Napoli. Il prezioso volume prende il nome dal proprietario, l’avvocato e noto politico vibonese Domenico Romano Carratelli, scomparso nel marzo 2020. Un intellettuale fine, capace di lasciare un segno nel panorama sociale e culturale della Calabria e non solo. A lui e al suo antico manoscritto Parghelia intende dedicare una giornata di studi, in programma il prossimo 5 novembre. L’appuntamento si terrà nella sala consiliare del Comune (edificio scolastico) dalle ore 17.30 e partirà dal volume di Emanuele Bertucci dal titolo “Il codice Romano Carratelli, città fortificate, torri e castelli nella Calabria Ulteriore nei 99 acquarelli di un manoscritto di fine Cinquecento”. [Continua in basso]

A Parghelia focus sul Codice Romano Carratelli

L’incontro viene inserito nella prima rassegna culturale del venerdì letterario, promossa dal Comune di Parghelia in sinergia con Museo parrocchiale e Pro loco. Ai saluti del sindaco Antonio Landro, seguirà il contributo di Cristina Anello, presidente pro loco Parghelia. A seguire di interventi di Vincenzo Calzona, referente Museo parrocchiale di Parghelia, Teresa Saeli, dell’Accademia dei bibliofili calabresi “Barrio” e Emanuele Bertucci, autore del libro. A coordinare i lavori, Gabriele Vallone, consigliere con delega alla Cultura del Comune costiero.