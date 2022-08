A Spilinga la seconda edizione dello ‘Nduja Village: ecco il programma – Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

È tutto pronto a Spilinga per la seconda edizione dello “Nduja Village”. Tre giorni di degustazione, spettacoli e show cooking che si svolgeranno dal 4 al 6 agosto. Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Enzo Marasco, del vicesindaco e direttore artistico dell’evento Franco Barbalace, del presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo, del presidente del Consorzio ‘Nduja di Spilinga” Francesco Fiamingo e del direttore della “Maccaroni Chef Academy” Corrado Rossi. [Continua in basso]

«Lo scorso anno, a causa del Covid – ha dichiarato Franco Barbalace – abbiamo dovuto ridimensionare l’evento e distribuirlo in tre giornate per permettere un’ampia, sebbene limitata, partecipazione di pubblico. Ed è stato un successo. È proprio vero, nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità».

Degustazioni e tanta musica

Piazza 11 settembre sarà trasformata in un villaggio dove sarà possibile degustare sua maestà la nduja di Spilinga, ma anche assistere a show cooking grazie alla presenza di chef stellati, come Enrico Derflingher, il cuoco dei reali d’Inghilterra, che preparerà un piatto a base del famoso insaccato. Non solo degustazione. Spazio anche alla musica con serate tematiche che coinvolgeranno un pubblico di ogni fascia di età. Si parte giovedì 4 agosto con la Nduja rap con il concerto di Shade, cantante conosciuto dai più giovani. Venerdì 5 agosto serata dedicata al Pop con il concerto di Mimmo Cavallaro. Sabato 6 agosto spazio al revival.

Il Villaggio della Nduja potrà ospitare fino a un massimo di 2mila persone. I ticket potranno essere acquistati online o nei principali punti vendita distribuiti in tutta la provincia.

Tre giorni di degustazione e di spettacolo che si concluderanno con la tradizionale sagra della Nduja giunta alla 46esima edizione e che si svolgerà l’8 agosto. [Continua in basso]