Spilinga, aperte le manifestazioni d’interesse per gli stand allo ‘Nduja Village

Il Comune di Spilinga e il Comitato promotore “Sagra della ‘nduja di Spilinga” annunciano l’apertura della manifestazione d’interesse per la gestione degli stand all’interno dello ‘Nduja Village, l’iniziativa collaterale alla Sagra della ‘nduja che si terrà il 5 e 6 agosto 2024. «L’area – si legge nel documento – sarà allestita in piazzale 11 Settembre e ospiterà stand gastronomici dove sarà possibile degustare piatti a base di ‘nduja di Spilinga, prodotti tipici locali e bevande (con esclusione di quelle in contenitori di vetro)». Le domande per la gestione degli stand «potranno essere presentate entro mercoledì 31 luglio.

I moduli per la candidatura, completi di allegati, sono disponibili sul sito web del Comune o possono essere ritirati presso l’ufficio Protocollo». Possono presentare domanda aziende, comitati spontanei, associazioni e privati che operano nel settore alimentare e che garantiscono il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. «Il costo per la gestione dello stand per le due serate del 5 e 6 agosto è di 50,00 euro. Il Comune – prosegue il documento – garantirà l’allacciamento alla rete elettrica e la vigilanza dell’area».