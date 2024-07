A Spilinga torna lo ‘Nduja etnomusic contest: tutto pronto per la seconda edizione

La rassegna del circuito "CalabriaEtnoFestival" supporta i gruppi emergenti con un cachet di 1000 euro per i primi classificati e 800 euro per chi si aggiudica il secondo posto

Locandina evento

Forte del successo della prima edizione, il 21 luglio in piazza San Michele a Spilinga torna lo ‘Nduja etnomusic contest. Tanti talenti musicali calabresi avranno la possibilità di esibirsi con i loro brani e i vincitori del contest, oltre all’assegnazione di un premio in denaro, avranno l’onore di suonare durante la serata dell’8 agosto alla 48esima edizione della sagra della ‘nduja, uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese che richiama un numeroso pubblico da tutta la regione e non solo. Per partecipare al contest, i gruppi di musica popolare calabrese dovranno consultare il regolamento disponibile sul sito del Comune di Spilinga. Le iscrizioni sono già aperte e la selezione avverrà attraverso il giudizio di una giuria di esperti e il voto online del pubblico. Il primo classificato si aggiudicherà un cachet di 1000 euro, mentre il secondo classificato riceverà 800 euro. Un premio significativo che, oltre al riconoscimento artistico, rappresenta un concreto sostegno per i gruppi emergenti.

Lo ‘Nduja etnomusic contest si inserisce all’interno del circuito “CalabriaEtnoFestival”, un’importante rassegna dedicata alla valorizzazione della musica popolare calabrese. Un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e immergersi nelle suggestive sonorità della tradizione musicale calabrese.