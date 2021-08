Spilinga: al via da domani la 45esima edizione dello ‘Nduja Village -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

Ai nastri di partenza la 45esima edizione della sagra della ‘Nduja, il Festival gastronomico che ogni anno richiama a Spilinga appassionati del prodotto tipico del Vibonese. Lo storico appuntamento che lo scorso anno è saltato a causa della pandemia, quest’anno si svolgerà in cinque giornate. Nel rispetto delle normative anti Covid, l’amministrazione comunale ha infatti limitato l’ingresso nel villaggio allestito in piazza XI settembre, a 600 persone a sera. Numero circoscritto ed evento frazionato per dare la possibilità a tutti di potere raggiungere la patria della ‘Nduja.



Il villaggio aprirà i battenti domani mercoledì 4 agosto fino a domenica 8 Agosto. Oltre alla degustazione del famoso insaccato si svolgeranno spettacoli e talk show che vedranno la presenza di chef, pizzaioli e food blogger di fama internazionale, quali Gabriele Bonci, Sonia Peronaci, Stefano Callegari, Fabio Campoli, Flavio de Maio, Antonino Esposito. A rappresentare il vibonese lo chef napitino Giuseppe Romano, recentemente premiato con la stella “verde” dalla guida Michelin. Tra gli ospiti, in versione chef anche l’orafo delle “dive” Gerardo Sacco e la “Maccaroni Chef Academy” con il su presidente Corrado Rossi e lo chef Roberto Spizzirri.

All’interno del villaggio, una ventina di postazioni, così come nella sagra, dove ognuno può deliziarsi col piccante della ‘nduja e non solo. Si potranno degustare dai tradizionali “fileja”, al classico panino, dalla trippa alla ‘nduja alle braciole e frittelle, dalla pizza alle ricette più svariate, condite dal buon vino e dai cocktail preparati dallo staff dei bartender del “Piro Piro” d Reggio Calabria. Collegate alla manifestazioni uno “stage” per i bambini a cura della “Maccaroni Chef Academy” con gli “Juinior Chef” e la “Credenza dei bambini” curata da Rosanna Pontoriero.

Ieri a Spilinga la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Sul palco lo chef Roberto Spizzirri della “Maccaroni Chef Academy” con il suo piatto a base di ‘Nduja, pecorino del poro e cipolla rossa di Tropea. Una ricetta che ha saputo ben coniugare la tradizione con l’innovazione. [Di seguito il programma delle cinque giornate]



Programma



Mercoledì 4 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con Giuseppe Romano (Pizzo Calabro) E Antonino Esposito (Sorrento)

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network.

Giovedì 5 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico e dell’associazione”Valentia” che collabora alla serata.

Ore 21.30 Showcooking con Sonia Peronaci (Fondatrice di GialloZafferano) e Storytelling con Thepasta Magazine di Rossella Petta (Edimburgo)

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network

Venerdì 6 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico. Gemellaggio con l’Accademia del Bergamotto ed il Museo del Cibo di Reggio Calabria. Ospite il presidente Vittorio Caminiti.

Ore 21.30 Showcooking con gli “effetti speciali” di Fabio Campoli E Gerardo Sacco con “Il piatto della Rinascita”

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network

Sabato 7 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con il”Trapizzino” di Stefano CAllegari ed il gemellaggio con la cucina romana di Flavio De Maio;

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale & Dj set

Domenica 8 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con “The Pizza Hero” Gabriele Bonci da Roma

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale & Dj set.

Il programma sarà corredato da altre attività in partnership con la “Maccaroni Chef Academy”, con ospiti il direttore Corrado Rossi e lo Chef Roberto Spizzirri.