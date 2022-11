San Costantino Calabro: musica e prodotti tipici per la festa di San Martino

Appuntamento domani 12 novembre in piazza Dante. Previsti anche giochi e zucchero filato per i bambini

Un momento di socialità e divertimento per famiglie, bambini e ragazzi. Questo fine settimana, la Pro loco di San Costantino Calabro guidata da Costantino Suppa organizza la nona edizione della festa di San Martino. L’appuntamento in programma il 12 novembre in piazza Dante dalle ore 19.00, segna un ritorno alla normalità dopo il difficile periodo pandemico. I promotori allestiranno stand gastronomici dove poter degustare le pietanze tipiche della tradizione calabrese. Immancabili ravioli, zeppole e castagne. Ai partecipanti saranno offerti assaggi di vino nuovo e vin brulè da sorseggiare attorno ad un suggestivo mega-braciere. Spazio anche alle esigenze dei più piccoli con area gonfiabili, santarelli e zucchero filato. La serata sarà animata dalla musica di Fortunato Dinardo.

LEGGI ANCHE: Un successo di pubblico la prima edizione di “Vibo in fermento”

Limbadi, al via il concorso “Allestimundo Natale”: in giuria pure il vescovo Nostro

Articoli correlati