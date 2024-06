Dalla musica popolare alle hit degli anni Novanta-Duemila: gli eventi in programma a San Costantino Calabro

San Costantino Calabro si prepara a omaggiare San Rocco. Il Comitato festa e il parroco don Oreste Borelli hanno rivelato il programma dei festeggiamenti. Sono tre le serate in programma del 16 al 18 agosto 2024.

Il programma

La festa si avvarrà della presenza dei più quotati cantanti di musica popolare, che hanno riadattato le più belle canzoni della tradizione calabrese. Peppe Sapone live band, tra i più importanti interpreti della canzone popolare, si esibirà in una serata dai gusti e dai sapori tradizionali.

Seguirà il 17 agosto un grande concerto per gli appassionati di musica italiana, in particolare de I Nomadi. Sarà presente Danilo Sacco ex componente della famosa band italiana, che allieterà il pubblico con i pezzi di repertorio che hanno reso la band tra le più amate e apprezzate d’Italia.

Per concludere il 18 agosto la Power Mix 90/2000, una serata completamente dedicata agli anni ’90 il tutto accompagnato da una struttura megagalattica con inclusi effetti speciali e la partecipazione di ballerini e ballerine che regaleranno gadget. Si alterneranno alla consolle per un djset memorabile i dj di Rds. Tutti gli eventi sono stati resi possibili grazie all’impegno della Gb Eeventi di Giulio Buccinà e Anna Patania. I due professionisti hanno messo a disposizione la loro esperienza per confezionare insieme al Comitato di San Costantino Calabro tre serate di qualità pensate per tutte le età.