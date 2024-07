San Costantino, successo per la 17esima edizione della “Festa dei Bambini”

Successo per la XVII edizione della “Festa dei Bambini”, organizzata annualmente dalla locale associazione turistica Pro Loco a San Costantino Calabro. Anche in questo 2024 piazza Dante ha ospitato il clou dell’evento, trasformandosi, per la gioia di grandi e piccini, in una sorta di vero e proprio parco giochi. La novità di questa edizione è stata rappresentata dal raduno dei Giganti junior. Nell’occasione, alla sfilata a passo di danza per le vie del paese hanno partecipato ben tredici coppie dei mitici colossi in cartapesta Mata e Grifone (a misura di bambini e con tanto di rispettive varianti) provenienti da tutta la provincia di Vibo Valentia.

La kermesse è proseguita in serata con l’attesa apertura del parco giochi allestito per l’occasione. In scena, in questo caso, sono entrati la postazione-laboratorio “Bellezza baby spa”, i supereroi della Marvel, diversi giochi gonfiabili e la postazione “Pop corn”, curata dalla clown Lea, pronta ad offrire ai presenti zucchero filato colorato, spiedini di caramelle gommose, smalto unghie flou. L’annuale “Festa dei Bambini” si è conclusa con lo spettacolo di magia proposto dall’illusionista Max Cappuccio, il quale ha saputo sorprendere i piccoli e i loro genitori con trucchi originali e divertenti. A “condire” il tutto, lo stand gastronomico dove i partecipanti hanno potuto assaggiare gustosi panini con salciccia, hot dog, patatine fritte e nuggets. Al termine, evidente la soddisfazione del presidente della Pro Loco Costantino Suppa per la buona riuscita della manifestazione, propedeutica «alla tanto attesa “Sagra della Pitta Chjina”, in programma come ogni anno il primo sabato del mese di agosto».