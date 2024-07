Vandali in azione a San Costantino: distrutta fontana in una piazza da poco riqualificata

A San Costantino Calabro vandali in azione nella notte. Ignoti hanno distrutto una fontanella in piazza Tascalanza, da poco riqualificata. L’episodio è stato denunciato sui social dal vicesindaco della cittadina, Riccardo Maria Mercatante, che ha stigmatizzato fortemente l’episodio puntando il dito contro gli autori.

Piazza Tascalanza

«Queste azioni, compiute da autentici imbecilli, stanno diventando sempre più frequenti e spregiudicate – afferma Mercatante -. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili perché è nostro e vostro dovere lenire la frustrazione di chi compie questi gesti e perseverare nell’educazione e nel rispetto del bene pubblico». Quindi l’invito all’intera cittadinanza: «Insistiamo nel trasmettere l’educazione civica e il rispetto ai nostri figli ed in generale al prossimo perché solo cosi arriveremo dove migliaia di telecamere non arriverebbero mai. Potete distruggere 100 volte, ricostruiremo 101», conclude il vicesindaco.