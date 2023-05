A Vibo secondo appuntamento con Maledetta primavera indie: sul palco Cannella

Prevista l’esibizione del noto cantautore romano che vanta collaborazioni di rilievo come quella con gli Zero Assoluto. Il progetto nasce per finanziare la nuova edizione del Bivona beach festival

Giovedì 11 maggio torna la serata firmata Vibers al bar al Castello di Vibo Valentia. Si continua con il secondo appuntamento di Maledetta Primavera Indie, il crowdfunding a sostegno della nuova edizione del Bivona Beach Festival, che vedrà protagonista Cannella, cantautore romano che vanta collaborazioni come quella con gli Zero Assoluto. Maledetta Primavera Indie è soprattutto un'iniziativa volta a finanziare la nuova edizione del Bivona Beach Festival, cuore pulsante dell'associazione e manifesto delle loro intenzioni. Raccoglie alcuni concetti cardine che il gruppo porta avanti come la legalità (rimarcata in questi mesi con l'adesione a Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie), la cooperazione, la condivisione e la voglia di fare. Una bella realtà associativa fatta di volontari e professionisti con l'intenzione di rivoluzionare l'offerta culturale under 25 di Vibo Valentia.

Dopo il successo della prima serata, che ha registrato il tutto esaurito, si avvicina il nuovo giovedì all’insegna della musica indipendente italiana. Già molte le richieste arrivate per la data in compagnia di Enrico Fiore, in arte Cannella. Nato a Roma il 14 giugno 1995 inizia già dai 13 anni a scrivere le prime canzoni e a frequentare studi di registrazione, dedicandosi sia all’hip hop che al cantautorato. Le prime pubblicazioni e i primi Live avvengono con il nome di Eden. Poi nasce il progetto Cannella. La sua particolarità attira le attenzioni di Honiro Ent con cui pubblica una serie di singoli tra cui “Nei Miei Ricordi” con cui entra nei finalisti di Sanremo Giovani 2018.

Il suo primo album “Siamo Stati L’America” (2019), dimostra da subito la chiarezza d’intenti e la maturità di Cannella, ottenendo l’interesse del pubblico e della critica. Nel 2020 Cannella inizia a lavorare al suo secondo “Ore Piccole” insieme alla produttrice Marta Venturini e pubblica i singoli “Foro Italico”, “Ti Volevo Raccontare”, “La Mia Roma” e “Casa Tua”, con cui entra in rotazione in diverse radio nazionali.

In queste nuove canzoni è evidente l’ulteriore crescita dell’artista sia in termini di contenuti testuali e musicali. Il disco viene pubblicato nel maggio 2021 e raggiunge oltre i 6 milioni di stream digitali. All’interno è presente anche “Balla Cosi” traccia scritta in collaborazione con due eminenze del nuovo pop italiano: gli Zero Assoluto.

