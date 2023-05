Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto della pianista e compositrice Claudia Aiello

Giovedì 18 Maggio, alle ore 18:00, l’Auditorium Spirito Santo farà da cornice a un nuovo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02.

L’undicesimo di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre vedrà esibirsi la giovane pianista e compositrice Claudia Aiello, che, per l’occasione, interpreterà un ricco e coinvolgente programma che spazia da Chopin a Schubert e che prevederà l’esecuzione di: Notturno in la bemolle Maggiore op. 32 n. 2 di Fryderyk Chopin, Notturno in si Maggiore op. 51 bis e Notturno in la bemolle Maggiore op. 21 n. 1 di Sigismund Thalberg ed, infine, Sonata per pianoforte in si bemolle Maggiore, d. 960 di Franz Schubert. Il Maestro Claudia Aiello, attualmente docente presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, si è distinta in concorsi nazionali ed internazionali riportando, in particolare, il primo premio assoluto al “Concorso Nazionale Premio Città di Brindisi” 2001, partecipando alla realizzazione, riservata ai vincitori di un primo premio assoluto, di un C.D. Nello stesso anno ha conseguito il primo premio assoluto al “Concorso Internazionale Magma” meritando il premio speciale per la migliore interpretazione di Chopin. Ha vinto, inoltre, il primo premio al secondo “Concorso Nazionale Città di Balestrate” nel 2003, il primo premio al “Concorso Europeo di Esecuzione Musicale Igor Stravinskij” nel 2004 e nel 2013 ha vinto il primo premio assoluto per la musica da camera al Concorso Nazionale Amigdala.

