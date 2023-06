Tropea, all’Auditorium Santa Chiara il concerto del sassofonista De Luca e del pianista Silvestri

Domenica 4 giugno alle ore 22,00 avrà luogo nella suggestiva cornice dell’Auditorium di Santa Chiara di Tropea un concerto del duo Giovanni De Luca al sassofono – Francesco Silvestri al pianoforte. L’evento, organizzato congiuntamente da Ama Calabria e l’Associazione Tropea Musica, è parte del 46° MusicAma Calabria promosso nell’ambito del programma Calabria Straordinaria a cura dell’Assessorato Regionale al Turismo. Il Duo De Luca – Silvestri si è costituito nel 2011 con lo scopo di affrontare, accanto al repertorio tradizionale della formazione, percorsi trasversali in cui figurano brani di Musica colta contemporanea, repertorio popolare, standards jazz. Particolarmente attenti al materiale inedito, i due musicisti (vincitori di premi nazionali e internazionali) sono dedicatari di numerose composizioni. Hanno scritto per loro: Federico Biscione, Alberto Cara, Paolo Coggiola, Alessandro Cusatelli, Sandro Fazzolari, Alessandro Lucchetti, Lodi Luka, Vincenzo Palermo, Giampaolo Testoni Carlo Galente, Lorenzo Ferrero, ecc. Il duo ha al suo attivo diversi lavori discografici (“I dischi del MEM” per PreludioMusic di Milano, “Viaggio nella Musica del Novecento” per MediaLand di Catanzaro) e partecipazioni di prestigio in Italia e negli Stati uniti d’America. Il Duo ha avuto anche il privilegio di esibirsi nei Congressi Mondiali del Sassofono tenuti a Strasburgo e Zagabria. I due affermati artisti calabresi eseguiranno la Fantasia su un tema originale di Jules Demersseman, il Concerto in Mi bemolle maggiore di Ermanno Picchi, Il vecchio castello da “Quadri di una esposizione” di Modest Mussorsky, la Rapsodia di Claude Debussy e il Concerto in mi bemolle maggiore di Aleksandr Glazunov.

LEGGI ANCHE: A Tropea un seminario di direzione con il maestro e compositore Schwarz

Vibo, Tedx: tutto esaurito per la prima edizione dell’evento internazionale