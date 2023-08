Drapia, gli eventi di agosto e settembre con “Artisti sulla Costa degli Dei”

Con il mese di agosto oramai entrato nel vivo, proseguono gli appuntamenti di musica, cultura, folklore e divertimenti programmati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le associazioni del territorio e anche con il supporto della Regione Calabria. Dopo il taglio del nastro avvenuto giorno 3 a Brattirò con la prima serata di “Cinema all’aperto” e la Sagra da sujaca di Caria, svoltasi ieri sera con enorme successo, oggi Gasponi accoglierà la celeberrima “Fanfara fiorita”. Giorno 9 a Caria si aprirà la mostra fotografica “Volti e luoghi di ‘sta terra”, con la proiezione del cortometraggio “Il noce di Caria”. Altro tradizionale appuntamento poi è quello del 10 a Brattirò per l’altrettanto attesa Sagra del vino. L’indomani toccherà poi a Drapia capoluogo per “Borgo in festa” e giorno 12, “Cinema all’aperto” giungerà a Caria. Fervono anche i preparativi per l’altrettanto storica Sagra del dolce di Gasponi giorno 13 agosto.

Il 16 poi a Brattirò saranno premiati gli studenti vincitori della prima borsa di studio in ricordo del dottore Pasquale Vallone recentemente scomparso. “Drapia in rosso”, il consueto appuntamento di degustazioni enogastronomiche del territorio comunale, si svolgerà il 17. Nei giorni 18, 19 e 20 poi, sempre a Drapia, si svolgerà la manifestazione canora “Drapia in corso”. Contestualmente a Brattirò, il 18 e 19 l’associazione Le Trame e “Mamma Marghertita” proporranno “Costruzione giganti”, preludio di quel che avverrà poi giorno 20 con il consueto appuntamento “Bratiria ‘sta chiazza” con l’associazione Le Trame e Aicem Calabria. Dopo “Cinema all’aperto” il 22 a Gasponi, il 24 sempre a Gasponi sarà la volta de “La notte dei bambini”. Il fitto calendario di eventi, prosegue poi con le date di 25 e 26 agosto a Caria per “Buskers on the road”, artisti di strada sulla “Costa degli Dei”. Il 28 “La musica non uccide nessuno e vola oltre i confini”, vi aspetta a Brattirò. “Cinema all’aperto” il 29 giunge a Drapia, mentre il 31 al castello “Pasquale Galluppi” sarà la volta dell’attesissima mostra “Civiltà preistoriche del monteporo, dal Paleolitico all’età del ferro”. Il 7 settembre poi, presso la scuola media di Sant’Angelo, sarà la volta di “Mettiamo in scena i nostri diritti” con l’associazione Le Trame, Aicem Calabria e “Mamma Margherita”. Ultimo appuntamento in calendario è per giorno 9 settembre a Brattirò per l’evento “I sapori del vino”.

