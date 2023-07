Drapia: quasi ultimati i lavori di messa in sicurezza lungo il tratto del torrente Lumia

Lo stato attuale dei luoghi sul cantiere

Sta per concludersi il progetto di “Sistemazione tratto di alveo del torrente Lumia” nel comune di Drapia, mediante realizzazione di difese spondali. Dopo i lavori effettuati sui primi 30 metri dei totali 120 di corona di frana dalla ditta New Verde srl di Quarto (Na), ora si procederà con l’affidamento dell’incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo e statico” dell’opera. «Resta un primo passo compiuto – ha dichiarato il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli – che, chiaramente, non risolve il problema afferente alla strada provinciale n. 17, di competenza dell’ente provinciale, che resta ancora interessata dal restringimento di corsia da oltre 10 anni. Tuttavia, grazie al reperimento e all’impiego dei fondi ottenuti dal nostro Comune, un primo ed importantissimo passo per la risoluzione del problema è stato compiuto. Quello che ci auguriamo – ha poi concluso – è che si possa trovare al più presto una soluzione definitiva del problema che grava su tutta la viabilità da e per Tropea riuscendo, ciascuno secondo le proprie competenze territoriali anche, a lavorare per il totale ripristino della strada provinciale che resta tra le più trafficate, specie in questo periodo dell’anno». L’assegnazione finanziaria per questo tipo di intervento, svolta dall’Agenzia per la coesione territoriale, afferente al settore “Ciclo integrato delle acque”, è rientrata nei 240 interventi totali finanziati per la Regione Calabria per una somma complessiva di oltre 75,3milioni di euro.

