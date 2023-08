San Nicola da Crissa, grande successo per la 49esima edizione della Festa degli Emigrati

Grande successo per la 49esima edizione della Festa degli Emigrati che si è conclusa a San Nicola da Crissa. Una manifestazione che si svolge ogni anno su impulso del locale Circolo Arci “La Scintilla”, rappresentato dal presidente Vittorio Teti e dai tanti ragazzi che compongono l’organizzazione, che hanno lavorato incessantemente per settimane al fine di far divenire realtà il fitto calendario di eventi che ha animato le serate Sannicolesi dal 6 al 12 Agosto. Tante le iniziative che hanno caratterizzato la settimana di festa: torneo di calcio, musica live, degustazioni, giochi per bambini e tanto divertimento. Da sottolineare la novità di quest’anno, rappresentata dalla prima edizione del San Nicola in Fiera, nella quale si sono riscontrate centinaia di presenze. «La manifestazione ha svolto appieno la missione di valorizzare il patrimonio, le radici e i prodotti tipici del territorio e vuole essere un punto di partenza per iniziative future». Altro evento di rilevante importanza è stata la serata di chiusura nella quale ha avuto luogo la “Notte Bianca”, caratterizzata da esibizioni di artisti locali, premiazioni e spettacoli di vario genere che hanno intrattenuto il paese fino alle luci dell’alba. «Grande la soddisfazione espressa dal comitato organizzatore, capace ancora una volta di coinvolgere tutta la comunità».

