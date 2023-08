Alla fattoria didattica “Junceum” di Vibo Valentia, una serata dedicata alle donne

Flavia Iacuaniello accompagnata alla chitarra dal maestro Mario Francica, ha interpretato canzoni dedicate alle donne per dire no alla violenza

Nell’incantevole cornice della fattoria didattica e sociale “Junceum” dell’associazione di volontariato “La Goccia” capitanata da Michele Napolitano e dal suo staff, è stato organizzato un evento dedicato alle donne. Un accorato appello contro i femminicidi nella speranza di una legge che tuteli veramente. Un coraggioso invito a denunciare sempre la violenza in tutte le sue forme. 20 canzoni degli anni 60-70-80 tutte dedicate alle donne interpretate dalla straordinaria voce di Flavia Iacuaniello accompagnata alla chitarra dal maestro Mario Francica, interpretate in lingua italiana, Inglese, spagnola e portoghese. Tra le canzoni più significative: Caterina e il coraggio di Fiorella Mannoia, Donna di Mia Martini, Alfonsina y el mar di Mercedes Sosa, Garota de Ipanema di Vinicius de Moraes, Talkin’ about a revolution di Tracy Chapman. Il numeroso pubblico ha apprezzato le performance dei due artisti.

