Vibo, al Torrefranca jazz festival tributo a Bill Evans e alle musiche del maestro Morricone

La seconda giornata del “Torrefranca Jazz Festival”, organizzata dal Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e AmaCalabria, promette una serata straordinaria con due eccezionali concerti presso l’Auditorium Spirito Santo. Alle ore 20:30 – “Remembering B. E.” – Tributo a Bill Evans. Un progetto straordinario dedicato alla musica del leggendario pianista jazz Bill Evans, completamente ideato dal maestro Francesco Branciamore, rinomato compositore, arrangiatore e batterista con una carriera trentennale e innumerevoli collaborazioni di alto livello. Branciamore, membro di formazioni di spicco nel panorama jazzistico italiano, come il December Thirty Trio e leader del Perfect Quartet, ha creato un ensemble unico che comprende flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e contrabbasso. É la prima volta che la musica di Bill Evans viene adattata per un ensemble di questa composizione. La parte del pianoforte è tratta interamente da trascrizioni originali di Bill Evans, mentre tutto ciò che si sovrappone ad essa è stato composto e arrangiato appositamente per questo progetto. Un ensemble straordinario si esibirà in questa serata unica, composto dai maestri: Francesco Branciamore (direzione, composizione, arrangiamento), Fabio Pepe (flauto), Gaetano Cristofaro (sax e clarinetto), Giuseppe Arnaboldi (violino), Gioele Cerra (violoncello), Rosangela Longo (pianoforte), Michele Cosso (contrabbasso).

Secondo appuntamento alle ore 21:30 – “Ricordare”. In questo poetico omaggio alle musiche del maestro Morricone nei film di Giuseppe Tornatore, un sestetto di talentuosi musicisti ci guiderà attraverso un viaggio emotivo. Oltre alle indimenticabili musiche di “Nuovo Cinema Paradiso,” il concerto includerà brani da “La migliore offerta,” “Malèna,” “Una pura formalità,” “La domenica specialmente,” “L’uomo delle stelle,” “La leggenda del pianista sull’oceano,” “La sconosciuta,” e “Stanno tutti bene.” Non resta che abbandonarsi al piacere di riascoltare questa musica nell’interpretazione unica della straordinaria cantante Raffaela Siniscalchi e un raffinatissimo quintetto strumentale composto da: Pasquale Laino (sax e autore degli arrangiamenti), Gabriele Coen (sax e clarinetto), Alessio Gwis (pianoforte), Marco Loddo (basso), Vittorino Naso (batteria e percussioni).

