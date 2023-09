Concerto pianistico del maestro Callà all’Auditorium dello Spirito Santo

Giovedì 14 settembre, alle ore 18:00, si terrà il ventesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e più in particolare del pianoforte, durante il quale, sul palcoscenico dell’Auditorium Spirito Santo, il giovane maestro Dario Callà sarà protagonista di una serata di grande raffinatezza musicale. All’età di 10 anni, Dario Callà entra al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia con il maestro Aurelio Pollice dove nel luglio 2020 conclude il corso di laurea triennale in pianoforte con 110 e lode. Nell’ottobre 2022 consegue, nella classe del maestro Alessandra Torchiani, il biennio specialistico al conservatorio Santa Cecilia con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Vincitore di molti primi, secondi e terzi premi a vari concorsi nazionali ed internazionali, si esibisce in più occasioni come solista e per varie associazioni, facendosi apprezzare per la sua tecnica e la sua profonda interpretazione musicale. Per l’occasione il giovane talento calabrese si esibirà in un impegnativo programma pianistico di sicuro interesse con brani di Claude Debussy, Sergej Sergeevič Prokof’ev, Modest Petrovič Musorgskij. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno sino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

