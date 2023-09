“Vibo in Fermento”, tutto pronto per la II edizione dell’evento dedicato alle birre calabresi

Promuovere le aziende produttrici calabresi con la birra artigianale come protagonista. Questo l’obiettivo della manifestazione, giunta alla seconda edizione, denominata “Vibo in Fermento. Sulle vie dei mastri birrai”, che si svolgerà venerdì 6 ottobre. Un viaggio itinerante che unirà la birra ai migliori prodotti calabresi. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Vibo città Ups Unpli con il patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia e la collaborazione dell’assessorato alle Attività produttive e al Commercio, dell’assessorato alla Cultura e al Turismo, della Camera di Commercio, di Coldiretti e Calabria Food, animerà l’asse commerciale cittadino, ossia corso Vittorio Emanuele III, piazza Luigi Razza, piazza del Lavoro e piazza Martiri d’Ungheria. Ogni mastro birraio avrà, così, l’opportunità di raccontare la sua storia aziendale, i suoi prodotti e l’origine delle materie prime in un clima gioioso di spirito collaborativo, simboleggiante l’amore per la propria terra e per i suoi superbi prodotti tipici. Hanno già dato adesione al progetto dieci birrifici artigianali: Solidale Beer; Funky Drop; FriddaCala; Mountlion; Birra del Monaco Calabrese; Birra Cala Croce e Delizia; Limen Brewery; Obl Opificio Brassicolo Lametino; Rubirosa; Lametus Beer. Spazio, inoltre, dalle ore 20,30 a circa quindici postazioni di street food e quattro di musica lungo corso Vittorio Emanuele III con dj Modesti, Senza Tetto e Jazz Band e, all’oratorio salesiano, il Social Fest. Piazza del Lavoro ospiterà, invece, esibizioni di ballo e intrattenimento latino americano, mentre piazza Martiri d’Ungheria accoglierà un’area bimbi e sport. Prima dell’evento, a cui prenderà parte come madrina l’influencer da quasi 100 mila followers Noemi Spinetti. Verrà riproposto anche in questa edizione il Beer Tester, presso Palazzo Gagliardi alle ore 18, al costo di 10 euro e per un massimo di 25 persone. Sarà un momento di formazione, degustazione e cultura enogastronomica, che consentirà agli utenti di valutare meglio la qualità e la provenienza dei prodotti da degustare.

