Tango argentino e danza spagnola: a Nicotera arriva il chitarrista Carles Pons i Altes

Il sesto appuntamento del Festival chitarristico di Nicotera avrà luogo il 29 settembre alle ore 19.30 presso il suggestivo quartiere della Giudecca e saranno protagonisti il “Tango argentino e Danza spagnola” grazie al primo ospite internazionale di questa edizione, il chitarrista spagnolo Carles Pons i Altes. Il concerto si inserisce nella cornice dell’ottava edizione del Festival dell’ospitalità “Destini in Azione” che si svolge a Nicotera dal 29 settembre al primo ottobre. Il chitarrista Carles Pons i Altes ha un curriculum di tutto rispetto, a tenuto concerti, in quasi tutti i continenti: Europa, America del Sud e del nord, Asia. Ha registrato per importanti emittenti televisive e si è esibito come solista con diverse orchestre, sotto la direzione di direttori come Frank Rodriguez-Freites, Jordi Colomer, Juan José Ocón, Béla Köteles e Michele Santorsola.

Ha tenuto masterclass in diverse città della Spagna, all’Università di Ankara, al “Bahrain Music Institute” (Golfo Persico), al Caxias do Sul International Guitar Festival (Brasile), Vivace Festival a Lima (Perù), Morelia (Messico), Forum-Gitarre (Vienna) e in diverse Università degli Stati Uniti (Texas, California, Connecticut, New Mexico, Florida, Oklahoma, Boston, Portland). Nel 2008 ha registrato il cd “Bolero para un Ángel” con l’etichetta discografica italiana “Sheva” e nel 2018, insieme al bandoneonista Orlando di Bello, il dvd “Tango”, registrato dal vivo al Festival della Chitarra di Valencia. È stato membro delle giurie dei concorsi internazionali di Aranda de Duero, Zarautz, Olleria, Sernancelhe (Portogallo), Caxias do Sul (Brasile), Vivace-Lima (Perù), Morelia (Messico). Il concerto prevede un programma molto accattivante, un excursus tra il tango argentino e la danza spagnola attraverso i più grandi compositori per chitarra spagnoli e argentini, dall’Ottocento fino ai giorni nostri: Sor, Tárrega, de Falla, Albéniz, Matos, Piazzolla.

