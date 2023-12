La calabrese Desiree Malizia a The voice Italy kids: cresce l’attesa per il gran finale

È calabrese, la super concorrente, finalista di The voice italy kids: Desiree Malizia. Ha soli quattordici anni, viene da Cosenza ma sogna i grattacieli di New York. La musica non è soltanto una passione, ma il suo sfogo e la sua forza. Con il Superpass di Loredana Bertè, ha dato prova di grandi qualità artistiche e spiccato talento, si è fatta valere, dalle selezioni alla grande finale prevista per il giorno 22 dicembre 2023. Grande voce, presenza scenica, temperamento e carattere, che rappresentano senza dubbio qualità necessarie e indispensabili per una giovane artista. Desiree si considera una ragazza super fortunata, per la realizzazione di un sogno che si augura possa continuare e diventare il suo lavoro e la sua carriera. Appare evidente che non ci sono dubbi circa il suo futuro nel mondo della musica e il coronamento del successo. Per chi volesse sostenere Desiree Malizia, il suo Instagram

LEGGI ANCHE: The voice Kids, in finale arriva solo la cosentina Desiree Malizia: eliminati gli altri calabresi

Sorrisi e aria natalizia per gli anziani della Casa di riposo “Don Mottola” con la musica degli Etno Pathos

X Factor, la vibonese Sarafine vince l’edizione 2023 del talent show