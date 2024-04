Vibo, il “Morelli” celebra la Notte nazionale del liceo classico

L’iniziativa coinvolge gli istituti di tutta Italia. In programma lectio magistralis, performance teatrali e letture a cura degli studenti

L’istituto “Morelli” di Vibo partecipa alla decima edizione della Notte nazionale del liceo classico. Si tratta di un evento che si svolge in contemporanea nei Licei classici di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo della scuola in tutta la sua complessità e versatilità. L’iniziativa si terrà oggi, 19 marzo. Ricco il programma promosso dal “Morelli”.

Il programma

17:30 Auditorium- Proiezione del video fornito dal Coordinamento nazionale della Notte del liceo classico (Inno nazionale, saluti istituzionali). Introduzione a cura del dirigente scolastico Raffaele Suppa

18-18:30 Auditorium- Letture drammatizzate dagli studenti su testi a scelta dal coordinamento nazionale della Notte nazionale del Liceo classico

18:30-19:30 Auditorium- L ectio magistralis di Pietro Baroni, direttore dei Colloqui Fiorentini: "Che cos'è dunque la felicità, amico mio?", dialogo sulla felicità insieme a Leopardi.

19:30-20:00- Auditorium- Performance teatrale "Sono la Pace", a cura degli studenti del Liceo Classico

20:00-20:30 Auditorium – " Madre e figlia…Amore e Vendetta". Spettacolo teatrale a cura della Fondazione Inda (Interpreti: Guido Bison, Ginevra Di Marco e Irasema Carpinteri)

20:30-21:40 – Auditorium- Buffet e taglio della torta

21:45-23:45 – Auditorium – Festa finale in musica

