Tutto pronto per la terza edizione della Fattoria delle idee, si aprirà con l’omaggio a Pino Daniele

Musica, aggregazione e socialità sono solo alcuni dei punti principali che caratterizzano la Fattoria delle idee, evento giunto ormai alla sua terza edizione, che si terrà a Vibo Valentia (località Cancello rosso). Quasi tutto pronto dunque per la rinnovata edizione che aprirà i battenti il prossimo giovedì 4 luglio alle 19 e che animerà tutti i prossimi giovedì del corrente mese con intrattenimenti che vanno dalla cultura alla musica e non solo. La Fattoria delle Idee è un piccolo mondo di socialità e scambio, nata nel cuore verde di Vibo Valentia e cresciuta, insieme alle tante attività dell’Associazione La goccia, grazie alla dedizione di due persone come Michele Napolitano e Tiziana Decaria.

Serata inaugurale con omaggio a Pino Daniele

La prima serata vedrà alternarsi musica e scrittura, sotto la direzione artistica di Maria Teresa Marzano. Significativa e di alta musica sarà inoltre la parentesi dedicata interamente al cantautore Pino Daniele, artefice di una scrittura musicale allo stesso tempo semplice e complicata. Un colosso della musica italiana senza tempo dal momento che, tutt’ora, è in grado di abbracciare diverse generazioni unite dalle sue canzoni. Affrontare il suo repertorio dunque è sempre affascinante, con quella eterna impronta tra classico e pop.

Ed è proprio a Pino Daniele che Emanuele Marsico, giovane talento napoletano che canta e suona la tromba, dedicherà il repertorio della serata, con un’interpretazione in chiave jazz della sua musica, senza però rinunciare alla cantabilità di brani indimenticabili. Ad accompagnare lo stesso Marsico nell’esibizione ci sarà un quartetto di jazzisti eccellenti come Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Guglielmo Santimone al piano, Francesco Tino al basso e Alessandro Marzano alla batteria. La serata si chiuderà poi in bellezza con la possibilità di degustazione di prodotti della Fattoria a cura dei ragazzi dell’Associazione La goccia.