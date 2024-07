Estate a Bivona, l’assessore Soriano: «Eventi per alleviare i disagi dovuti al cantiere in piazza»

Iniziative culturali per alleviare i disagi causati dai cantieri nelle frazioni costiere. Lo rende noto l’assessore al turismo del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano: «Con la stagione estiva che sta entrando nel vivo, i nostri quartieri costieri, in particolare Vibo Marina e Bivona, si animano di cittadini e vacanzieri in cerca di relax e svago. Quest’anno – evidenzia in una nota stampa – sarà differente, almeno per quanto riguarda Bivona. Come sappiamo, in questi mesi le piccole attività commerciali presenti nei pressi di piazza Marinella hanno affrontato qualche disagio dovuto alla presenza del cantiere per la riqualificazione dell’intera piazza e del lungomare».

Soriano scandisce: «Purtroppo, per quest’estate, bisognerà fare i conti con tale situazione. Senza entrare nel merito, ma da cittadino che vive da sempre la splendida Bivona e soprattutto, oggi, da assessore con delega al Turismo – e ne approfitto per ringraziare per la fiducia accordatami il sindaco Enzo Romeo -, voglio rivolgere un pensiero agli esercenti ed alle tante persone che non intendono rinunciare a questa estate. Come amministrazione comunale, sebbene insediati da appena qualche giorno, stiamo approntando una serie di iniziative utili ad offrire occasioni di svago e intrattenimento a chi vorrà vivere Bivona, e che si trasformeranno anche in un ritorno economico per quegli esercenti, fissi e ambulanti, che qui operano da anni».

Si parte venerdì 26 luglio alle ore 21 in piazza Toscana (antistante la Tonnara), con il concerto dell’Orchestra da Camera fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta: trenta elementi che daranno vita ad uno spettacolo musicale dal titolo “Once upon a music”, sulle splendide composizioni dei più grandi classici della Disney. «Nei prossimi giorni – chiosa l’assessore – renderemo note altre le iniziative, e siamo certi che con la comprensione e la collaborazione della cittadinanza torneremo presto a riportare Bivona, così come gli altri quartieri, ai fasti che merita».