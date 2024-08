Nardodipace: megaliti, musica e sapori. Ecco il programma di Nuovi radicamenti

La locandina dell’evento

Prosegue il percorso di Nuovi radicamenti. Il progetto, domenica 4 agosto, farà tappa a Nardodipace. Un’importante occasione per riscoprire e valorizzare le antiche tradizioni territoriali, promuovendo una ricostituzione dell’intera comunità montana e favorendo la conoscenza e l’interscambio culturale tra residenti ed emigrati. Questo il programma della giornata, che avrà inizio alle 14:00 con la visita ai megaliti:

i partecipanti avranno l’opportunità di visitare i siti A e B dei megaliti, immergendosi nella storia e nei misteri di queste antiche strutture. Questi monumenti, avvolti da un’aura di mistero, sono testimoni silenziosi di civiltà passate e offrono uno sguardo affascinante sulla storia antica della regione. Escursione storica: un’escursione attraverso l’antico sentiero che collegava il pianoro di Ciano (attuale capoluogo di Nardodipace) con l’antico borgo del Vecchio Abitato. Questa via storica, utilizzata durante la stagione estiva per il pascolo, rappresenta un percorso suggestivo che permette di immergersi nella natura incontaminata e di rivivere le tradizioni di un tempo.

verranno allestiti stand dedicati agli antichi mestieri e ai prodotti tipici locali. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni di abilità artigianali tradizionali e degustare la tradizionale cucina contadina con verdure fresche, formaggi locali, salumi fatti in casa e deliziosa carne di capra. Un’occasione unica per riscoprire sapori autentici e genuini. Esposizione di costumi e attrezzi: una mostra affascinante di costumi tradizionali, attrezzi da lavoro e oggetti tipici della società rurale del secolo scorso. Questa esposizione offre uno spaccato della vita quotidiana di un tempo, permettendo ai visitatori di apprezzare la ricchezza del patrimonio culturale di Nardodipace.

le vie dell’antico borgo saranno animate da una vasta esposizione fotografica. Attraverso immagini evocative, la mostra racconterà la storia e le tradizioni di Nardodipace, offrendo un viaggio visivo nel passato e celebrando la bellezza e l’unicità del territorio. Musica tradizionale: la giornata si concluderà con una rappresentazione di musica tradizionale nella piazzetta del Vecchio Abitato. I suoni melodiosi e ritmati degli strumenti tradizionali creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente, invitando tutti i presenti a celebrare insieme l’identità culturale del territorio.



Un evento assolutamente da vivere per una giornata all’insegna della cultura, della storia e delle

tradizioni, per scoprire insieme le radici che ci legano al nostro territorio. Il programma, partito il 13 luglio da Vallelonga (Vibo) e proseguito con le tappe a Morano Calabro (Cosenza), Spadola (Vibo) e Badolato (Catanzaro), continua con l’appuntamento di giorno 3 agosto a Isca sullo Ionio (Catanzaro) e domenica 4 agosto a Nardodipace (Vibo) per poi proseguire a: Monterosso Calabro (Vibo) il 7, Cardinale (Catanzaro) giorno 8, Paludi (Cosenza) il 10, Fabrizia (Vibo) l’11, Polia (Vibo) il 12; Mongiana (Vibo) il 16 agosto, Zaccanopoli (Vibo) il 17, Simbario (Vibo) il 18, San Nicola da Crissa (Vibo) il 19, Brognaturo (Vibo) il 20; Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) il 6 settembre, Aieta (Cosenza) il 21 settembre e, per l’evento di chiusura, Brognaturo (Vibo) il 22 settembre.