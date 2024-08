Mileto, nella “città delle carni” al via la tradizionale Sagra della Trippa

L’evento culinario ritorna dopo alcuni anni di pausa per volontà della società di calcio Asd Mileto. L’appuntamento è per il 20 agosto in piazza Badia

Ritorna a Mileto il tradizionale appuntamento con la Sagra della Trippa. Per alcuni anni l’evento culinario è stato tra i più attesi del calendario estivo vibonese, riuscendo a calamitare nella cittadina normanna centinaia di persone, desiderose di assaggiare nei molteplici gusti questa tipologia di piatto. Sospeso da oltre un decennio, riprende vita nel 2024 per volontà della neonata Asd Mileto, società di calcio iscritta al regolare campionato di Terza Categoria. Un ritorno nel pieno rispetto della storia e del vissuto del territorio, visto che la cittadina normanna vanta la presenza di rinomati maestri “gucceri”, tramandatisi il mestiere da padre in figlio. Mileto, tra l’altro, tutt’oggi è conosciuta in Calabria anche con l’appellativo di “città delle carni”, caratteristica confermata pure dal fatto che, attualmente, sul suo territorio operano due mattatoi specializzati nell’allevamento e nella macellazione degli animali. La Sagra della Trippa miletese è in programma domani 20 agosto in piazza Badia, a partire dalle ore 20. Il vassoio proposto dagli organizzatori conterrà al suo interno: salumi e formaggi del territorio, trippa della tradizione, pipi e patati, olive locali, mozzarelline, frisella con ‘nduia, panino, cantucci, passito e bevanda a scelta. Il costo è di 15 euro. Nel corso della serata sarà attivo uno stand enogastronomico con panini farciti di salsiccia e burgher. L’edizione 2024 della Sagra della Trippa miletese sarà allietata da Livemusic acoustic trio Dakaray e da Rinaldo Occhiato dj.