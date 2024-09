Torna Guitaromanie a Nicotera: protagonista lo studente del conservatorio di Vibo Francesco Varrese

Il quinto appuntamento del Festival Guitaromanie avrà luogo oggi, sabato 7settembre, sempre nel chiostro di Palazzo Convento a Nicotera alle ore 19.00 con il concerto “Sonate per chitarra” che vedrà come protagonista uno studente della classe di chitarra del maestro Edoardo Marchese del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, Francesco Varrese.

«Anche in questa edizione – fanno sapere gli organizzatori – si è voluto dare spazio ai giovani talenti del nostro territorio che frequentano il conservatorio di musica di Vibo Valentia, grazie a un accordo stipulato con il direttivo del conservatorio il direttore artistico del Festival Romolo Calandruccio ha voluto offrire l’opportunità ad alcuni giovani artisti che si sono particolarmente distinti nei loro studi, di trovare spazio in un cartellone internazionale come quello del Festival chitarristico di Nicoter»a.

Il chitarrista Francesco Varrese, malgrado la sua giovane età, si è già distinto in diversi concorsi internazionali per chitarra e in alcuni recital concertistici. Varrese presenterà un programma incentrato sulle Sonate per chitarra, una forma molto presente nel repertorio chitarristico, attraversando ben tre secoli. Saranno proposte le trascrizioni delle sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti, passando per l’Ottocento chitarristico con Mauro Giuliani e Niccolò Paganini per arrivare ai giorni nostri con la Sonata del compositore calabrese Domenico Giannetta.

Nel prossimo e sesto appuntamento verrà proposta una formazione che per la prima volta che si ha occasione di ascoltare in Calabria: Chitarra e Theremin. Quest’ultimo è uno strumento veramente affascinante e non si ha molte possibilità di ascoltarlo in sede concertistica. Il concerto “Invisible Strings” del duo formato dal croato Josip Dragnić(chitarra) e del belgaThorwald Jørgensen (Theremin) si terrà il 13 ottobre nella chiesa Maria Immacolata a Nicotera Marina alle ore 19.00. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Chi è Francesco Varrese

Francesco Varrese nato a Lamezia Terme 2003, intraprende lo studio della chitarra classica all’età di 5 anni, attualmente frequenta il primo anno del biennio accademico presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nella classe del maestro Edoardo Marchese. Ha vinto diversi Primi premi in concorsi nazionali e internazionali: al Giulio Rospigliosi di Lamporecchio, a La chitarra volante di Roma, al Concorso chitarristico internazionale dell’Istmo di Lamezia Terme, alGustav Mahler di Trebisacce e un Secondo premio al Concorso giovani promesse di Parma. Ha partecipato come allievo effettivo alle masterclass dei maestri:Rullo Adriano Walter, Aniello Desiderio e Eduardo Isaac.