Dopo il successo a The voice senior, il cantante Pippo Lico pronto ad esibirsi nella sua Vibo

Dopo il successo di “The voice senior”, competizione canora in onda su Rai 1, Filippo Lico è pronto ad abbracciare il pubblico della sua Vibo Valentia. Il concerto, patrocinato dall’amministrazione comunale, si terrà il 20 settembre in piazza Diaz, alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito. Ad accompagnare l’artista, al pianoforte e tastiere il maestro Francesco Pappaletto, insieme ad altre apprezzate voci del panorama musicale locale. Lico spazierà su brani di grandi interpreti nazionali e internazionali, come Ray Charles e Mina, soffermandosi poi sul cantautorato italiano con brani di De Andrè, Tenco e molti altri.

Il cantante vibonese, ex ufficiale di Marina mercantile, apprezzato e conosciuto in ambito musicale nel comprensorio Vibonese e oltre, è un volto noto anche del network LaC all’interno del quale ha preso parte a diverse trasmissioni. Con le sue performance, in passato, ha dato inizio agli spettacoli di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi, Tiziana Rivale facendo tappa nelle maggiori piazze e locali d’Italia. Una passione per la musica che lo ha portato a The voice, a sfidarsi con altrettanti talentuosi artisti dei team di Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Il 72enne, nell’ambito del talent ha ottenuto un brillante risultato riuscendo a conquistare la semifinale.