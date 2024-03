The voice senior, il cantante vibonese Pippo Lico si ferma in semifinale: «Grazie a tutti» – Video

«Grazie a tutti per avermi sostenuto fino alla fine». Poche parole, tanta emozione. Il cantante vibonese Pippo Lico, tra i protagonisti di “The voice senior”, competizione canora in onda sulla Rai, condotta da Antonella Clerici, saluta così il suo pubblico. La sua superlativa interpretazione di “Guarda che luna”, capolavoro di Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, seppur accolta tra gli applausi, non lo proietta verso l’attesissima finalissima. Il percorso di Lico – guidato in questa esperienza da Arisa – si ferma in semifinale. Un risultato comunque straordinario per il 72enne, ex ufficiale di Marina mercantile, apprezzato e conosciuto in ambito musicale ben oltre i confini. Con le sue performance, in passato, ha dato inizio agli spettacoli di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi, Tiziana Rivale facendo tappa nelle maggiori piazze e locali d’Italia. Una passione per la musica che lo ha portato a The voice, a sfidarsi con altrettanti talentuosi artisti dei team di Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Parole di apprezzamento quelle espresse dalla sua “coach” Arisa che lo ha definito «un ottimo interprete capace di trasportare nel suo mondo quello che fa». Per Pippo Lico, volto noto anche di LaC -dove ha preso parte a diverse trasmissioni-, dunque, nessuna sconfitta ma una esperienza davvero unica come testimoniato dai numerosi commenti di sostegno anche suoi social. Per riguardare l’esibizione, clicca qui.

LEGGI ANCHE: Il cantante vibonese Pippo Lico conquista pubblico e giudici di The voice senior – Video

Ramazzotti a Sanremo, quando il cantante ricordò la mamma originaria del Vibonese

X Factor, la vibonese Sarafine vince l’edizione 2023 del talent show

A Serra San Bruno Daniele Silvestri incanta i calabresi: «Luogo magico, ricorda l’Austria»