Eros Ramazzotti a Sanremo, quando il cantante ricordò la mamma scomparsa originaria del Vibonese

La donna era di Caroniti, piccola frazione del comune di Joppolo. Nel 2016 il Post sui social per ricordare le origini di Raffaella Molina

È stato tra gli ospiti più apprezzati di Sanremo 2024. Non smette di regalare emozioni Eros Ramazzotti, icona della musica italiana. Sul palco dell’Ariston ha celebrato i 40 anni di “Terra promessa”, canzone entrata nel cuore del pubblico. Il brano vinse tra le “Nuove proposte” facendo raggiungere al giovane Ramazzotti un successo inaspettato. L’abbraccio dell’Ariston, ancora una volta, è stato caloroso e coinvolgente. Un momento magico, reso ancora più intenso da un messaggio di pace lanciato dall’artista: «Quasi 500 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Voglio dire solo una cosa: basta sangue, basta guerre, pace», ha affermato.

Con Amadeus, poi, ha ricordato gli esordi di una carriera luminosa: «Devo ringraziare più di tutti mio padre che mi ha dato la spinta. Faccio appello ai genitori che dovrebbero sempre lasciare ai figli il libero arbitrio per provare a fare delle cose». Ramazzotti, ancora una volta, ha rimarcato il forte legame con la sua famiglia, una storia di radici profonde che si connette anche la Calabria, terra d’origine della madre, scomparsa nel 2002. Raffaella Molina, mamma di Ramazzotti, era infatti originaria di Caroniti di Joppolo, piccolo centro del Vibonese, collocato lungo la “Costa degli dei”. Nel 2016, lo stesso artista su Instagram ebbe un dolce ricordo della madre, postando una foto del cartello stradale della frazione di Coccorino. «Tutto iniziò da qui – scriveva Ramazzotti sul social -, grazie mamma Raffaela, 14 anni senza te, mi manchi». All’epoca, dopo il post del celebre artista, il popolo del web e dei social si scatenò chiedendo per il noto cantante la cittadinanza onoraria di Joppolo.

Le origini calabresi di Eros Ramazzotti