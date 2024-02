Il cantante vibonese Pippo Lico conquista pubblico e giudici di The voice senior – Video

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Talento, passione e un grande carisma. Pippo Lico, artista vibonese, conquista giudici e pubblico del noto talent show The voice senior, in onda sulla Rai e condotto da Antonella Clerici. La sua voce “soul”, identificabile, calda e profonda, vicina ai big internazionali come Ray Charles e Stevie Wonder, è stata particolarmente elogiata nell’ambito della puntata di ieri sera facendo breccia nel cuore e anche negli orecchi dei giudici Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Fin dalle prime note, infatti, si sono girati per osservare l’esibizione. Pippo, al termine dell’esibizione, ha scelto di entrare nel team guidato da Arisa. Il 72ene è molto conosciuto e stimato nell’ambito musicale. La passione per la musica è stata una costante nella sua vita. Con le sue performance, in passato, ha dato inizio agli spettacoli di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi, Tiziana Rivale facendo tappa nelle maggiori piazze e locali d’Italia. Recentemente ha anche rivisitato il suo inedito “Dio stammi vicino”, molto apprezzato dalla critica musica.

L’esperienza a The voice senior

Il 72enne, dopo aver eseguito magistralmente il brano Filippo interpreta “Georgia On My Mind” di Ray Charles, si è confrontato con i giudici del talent: «Sono molto felice, non c’è un altro termine per definire questo momento». Quindi l’orgoglio delle radici: «Sono calabrese e vengo da Vibo Valentia. Sono stato ufficiale di marina mercantile, ho navigato su mari di tutto il mondo ma ho sempre continuato a cantare perché per la musica, come questo brano di Ray Charles, mi emoziona». Giudizi positivi da parte dei giudici. Loredana Bertè lo ha definito «pazzesco», mentre Arisa lo ha ringraziato per le emozioni che ha saputo regalare. Non sono mancati apprezzamenti da parte di Clementino e Gigi D’Alessio: «Quando cantavi sentivo l’odore del mare». Sui social, nei gruppi di Vibo, grande entusiasmo per la partecipazione di Lico allo show. Un talento puro che porta in alto il nome della città.

