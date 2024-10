Festa del fungo a Serra San Bruno, cresce l’attesa per il prossimo weekend dopo il successo del primo. Il sindaco Barillari: «Record di presenze»

Un momento del Talk-Show

«Grande successo di presenze» è il commento a caldo dell’amministrazione comunale di Serra San Bruno, guidata da Alfredo Barillari, che traccia un sommario risultato «anche in termini di coinvolgimento e di soddisfazione dei visitatori». Il tutto «in grande attesa per la seconda parte» della manifestazione. Il primo weekend della Festa del fungo registra l’invasione di turisti e curiosi che hanno affollato il centro storico di Serra, diventando essi stessi componenti essenziali dell’evento. «È innanzitutto la comunità serrese ad essere soddisfatta per la buona riuscita del primo atto della festa che – ha sottolineato il Comune in una nota stampa -, oltre ai mercatini del cibo e dell’artigianato, ha offerto il laboratorio di autunno per bambini, le graditissime esibizioni degli artisti di strada e, il momento clou del primo weekend: il concerto dei Parafonè, che ha invogliato al ballo non solo gli amanti della musica».

Il protagonista dei due week-end: il porcino serrese

Forte anche «l’apprezzamento della politica regionale – ha aggiunto Barillari -, con i complimenti e la

presenza degli assessori regionali Gianluca Gallo, con delega all’Agricoltura, e Rosario Varì, con delega

allo Sviluppo economico e agli attrattori culturali. Lo spettacolo e l’esaltazione del gusto però non si arrestano – prosegue la nota – e c’è già grande attesa per il prossimo fine settimana che vedrà ancora protagonisti il porcino delle Serre e tante altre iniziative socio-culinarie». Lo straordinario paesaggio naturale e le bellezze storiche ed artistiche «sono pronti ad accogliere una nuova ondata di ospiti delle Serre». In programma ancora show cooking, spettacolo del fuoco e divertimento per grandi e piccini. A concludere l’undicesima edizione, a cui parteciperà anche l’assessore regionale Giovanni Calabrese, con delega al Turismo e alle Politiche del lavoro, sarà il concerto di Davis Muccari.