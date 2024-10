Festa del fungo a Serra, il sindaco Barillari: «Puntiamo ad attrarre turisti oltre l’estate». Grillo: «Non solo assaggi, ma anche lezioni con esperti sulla raccolta»

Zigo Zago, il format quotidiano in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv alle ore 11:30, ha ospitato il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari e il commissario del Parco regionale delle Serre Alfonso Grillo a proposito della 11° edizione della Festa del Fungo, un appuntamento imperdibile che si svolgerà nei weekend del 12-13 e 19-20 ottobre. Il sindaco Barillari ha condiviso con Simona Tripodi e Italo Palermo il suo entusiasmo per questa manifestazione che non solo promuove i prodotti locali, ma mira anche a destagionalizzare il turismo in Calabria.

«Lo scorso anno abbiamo avuto un grande successo, sia in termini di visitatori che di prodotti locali. Quest’anno, puntiamo a fare ancora meglio», ha affermato Barillari. «La nostra sfida è quella di attrarre turisti anche in mesi non estivi, e ci stiamo riuscendo con grande soddisfazione». Il programma di quest’anno è ricco di eventi. Si inizierà sabato 12 ottobre con il gruppo musicale Parafonè, e il 20 ottobre sarà la volta di Davis Muccari.

«Ci saranno anche numerosi stand di street food, esposizioni gastronomiche, concerti e attività per bambini. Non possiamo non parlare della nostra Calabria e dei suoi sapori», ha aggiunto Barillari, sottolineando l’importanza di valorizzare i prodotti della nostra terra. Questa pare che sia anche un’annata eccezionale per i funghi. «Dopo una stagione di piogge e caldo, le previsioni per il weekend sono ottime. I funghi porcini crescono rigogliosi sotto gli abeti bianchi della nostra biodiversità unica», ha spiegato il sindaco, un vero appassionato di micologia. La Festa del Fungo offre anche l’opportunità di scoprire piatti tipici, come le uova strapazzate con funghi porcini o le tagliatelle. «Siamo pronti a far gustare ai visitatori le nostre delizie culinarie. Non è solo una festa, è un’esperienza gastronomica», ha dichiarato il primo cittadino.

Inoltre, ci saranno attività educative sulla raccolta dei funghi, con esperti che guideranno i partecipanti nella catalogazione e nella conoscenza delle diverse varietà. «È fondamentale educare alla raccolta responsabile, dato che nel Parco ci sono oltre 500 tipologie di funghi, alcune delle quali possono essere velenose», ha avvertito il commissario del Parco Regionale delle Serre, Alfonso Grillo. «Vogliamo che questa festa non sia solo un momento di svago, ma anche un’opportunità per apprendere e rispettare la natura», ha continuato Grillo. «Le Serre non sono solo un’area protetta, ma un ecosistema vivo, che deve essere scoperto e apprezzato».

La Festa del Fungo non è solo un evento gastronomico, ma un invito a scoprire un territorio ricco di biodiversità e bellezze naturali. «Serra San Bruno è facilmente raggiungibile e offre strutture ricettive pronte ad accogliere i visitatori», ha concluso il sindaco Barillari.

È possibile rivedere l’intera puntata di Zigo Zago su LaC Play.