«Parchi eolici nelle Serre? Ipotesi inimmaginabile», ma le carte smentiscono Alfonsino Grillo

Alfonsino Grillo

di Vincenzo Imperitura

«Parchi eolici nel cuore delle Serre? È una sciocchezza, un’ipotesi neanche lontanamente immaginabile, un delirio anche solo parlarne per scherzo. È bene precisare che a me non risulta alcun parere da parte del Dipartimento del Territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria, che in questi casi è chiamato a pronunciarsi». È una pressa di posizione netta quella del commissario del Parco naturale delle Serre, Alfonso Grillo, rispetto al progetto della Sthep, ultima acquisita costola italiana della “Ortus Climate Mitigation”, pezzo grosso statunitense nel settore delle energie rinnovabili, di costruire due parchi eolici di 10 generatori nei Comuni di Vallelonga, Torre di Ruggiero, Vazzano e Pizzoni, quest’ultimo rientra nei confini del Parco delle Serre, con connessione alla rete nazionale nel comune di Serra San Bruno, cuore stesso del Parco. Una presa di posizione netta che arriva però con notevole ritardo, visto che il Parco regionale delle Serre… [Continua a leggere su lacnews24.it]

