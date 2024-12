Natale in… azienda, un vivaio vibonese organizza spettacoli per i bambini e zeppolate: «È il nostro contributo per il territorio» -Video

Abbinare l’attività imprenditoriale al sociale, lanciando un nuovo modo di fare azienda. Un modo che sposa l’utile al dilettevole e che si propone di divenire punto fisso annuale. Ormai da tre anni i Vivai Amoroso di Porto Salvo arricchiscono l’atmosfera del Natale con eventi di ogni genere e, soprattutto, che allietano i più piccoli. Ieri pomeriggio, infatti, è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale all’interno della struttura, dove, con la collaborazione dello staff di animazione di Emanuela Minasi, i bambini si sono divertiti a seguire il funny-show in programma con elfi e maghi.

Un appuntamento fisso

L’ambizione, dunque, è quella di far divenire questo appuntamento un punto fermo annuale senza però dimenticare la novità di fare azienda. Di questo ne abbiamo parlato con il titolare dell’azienda, Roberto Amoroso: «Operiamo in tutta Europa e il nostro maggiore sbocco è l’Olanda, dal momento che abbiamo un’azienda anche lì, dove facciamo import-export. Produciamo ulivi che vanno alla vendita all’asta olandese per poi arrivare sui mercati di Francia, Germania, Svezia, solo per citare alcuni Paesi». E ancora: «L’idea di animare il Natale in questo modo muove dalla volontà di dare il nostro contributo per rendere questo momento dell’anno memorabile, soprattutto per i bambini. Così, ogni domenica, organizziamo iniziative che possano trasmettere l’atmosfera del Natale, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento fisso per la comunità vibonese».

Animazione a cura di Emanuela Minasi

Dello spazio dedicato ai più piccoli se ne occupa Emanuela Minasi: «Sono la titolare di una ludoteca e gestisco l’animazione con il mio staff. Questo è un nuovo modo di fare impresa, con un’azienda che si apre al territorio con l’obiettivo di aggregare e andare oltre le finalità esclusivamente commerciali».