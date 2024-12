Vibo, all’Istituto Gagliardi la cena solidale organizzata da Despar insieme alla Caritas diocesana

Anche quest’anno in vista del Natale si terrà la cena solidale organizzata dal supermercato Despar in collaborazione con la Caritas diocesana. L’appuntamento, rivolto a chi si trova in difficoltà economiche, è per giovedì 19 dicembre alle ore 20 nei locali dell’Iis Gagliardi-De Filippis-Prestia di Vibo Valentia, concessi dalla dirigente scolastica Eleonora Rombolà.

Sarà regalata una serata all’insegna dell’amore e della condivisione, fanno sapere gli organizzatori, arricchita dalla presenza di ragazzi con sindrome di Down che serviranno ai tavoli in collaborazione con gli studenti del corso serale e dei professori Cardamone, Filardo e Ramondino. «In questo modo – concludono – sarà celebrata la nascita di Gesù insieme alle nostre comunità parrocchiali e con la presenza di sua eccellenza il vescovo Attilio Nostro, creando così un momento di gioia, spensieratezza e condivisione oltre a promuovere la diversità e l’inclusione in ogni momento della vita».