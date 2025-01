All’Istituto Gagliardi di Vibo “l’Open hour”, la presentazione della scuola a studenti e famiglie facendo aperitivo

Il prossimo 17 gennaio l’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia aprirà le sue porte ad alunni e famiglia con “l’Open hour”. Una presentazione dell’Istituto con il personale scolastico e gli studenti che accoglieranno i visitatori in una maniera particolare. Infatti, oltre a far conoscere il programma scolastico, i laboratori, le aule didattiche e tutti gli altri locali della scuola, la manifestazione prevede un’accoglienza con drink di benvenuto, una presentazione video, la realizzazione di cocktail acrobatici e di intagli decorativi, una sfilata moda e per concludere “Aggiungi un posto a tavola” ovvero una light dinner con buffet. L’inizio dell’evento è in programma alle 17.