Scuola, tutto pronto per l’open day all’Istituto Gagliardi di Vibo Valentia

Sabato 26 novembre l'Ipseoa "E. Gagliardi" di Vibo Valentia aprirà le sue porte al pubblico con l'Open day, dalle 9 alle 13. La dirigente Eleonora Rombolà insieme al personale scolastico e agli studenti accoglieranno i visitatori per far conoscere i laboratori, le aule didattiche e tutti gli altri locali dell'Istituto come l'aula magna e la palestra. Il programma prevede delle visite guidate ai laboratori di enogastronomia, arte bianca e pasticceria, accoglienza turistica, sala e bar e agrario, informatica, linguistica, chimica, microbiologia e di scienze degli alimenti. Inoltre si prevede che si possa visitare anche la nuova struttura del Convitto annesso. al termine sarà offerto un aperitivo preparato dagli studenti.

Numerose – fanno sapere dalla scuola – sono le attività, le esperienze, i percorsi di apprendimento e di formazione attivati e tante altre le iniziative che si svolgono nel corso dell’anno scolastico. Una scuola aperta tutto il giorno con il corso serale di enogastronomia, capace di interpretare le principali vocazioni del territorio ma anche di essere protagonista di attività di carattere culturale, sociale, di convivialità e di solidarietà con tante iniziativi di carattere umanitario. I due percorsi professionali attivati sono l’Agrario (con le articolazioni di Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione di prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane); e Alberghiero (con le articolazioni di Accoglienza turistica, Sala, Bar e Vendita, Arte bianca e Pasticceria ed Enogastronomia).

Gli studenti che decideranno di iscriversi all’Ipseoa “Gagliardi”, oltre che formarsi professionalmente nei diversi indirizzi, hanno anche l’opportunità di potersi inserire immediatamente nel mondo del lavoro. I settori dell’agricoltura e della ristorazione, dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica, sono trainanti per il territorio, perché rappresentano le principali risorse e sono le attività lavorative che stanno conoscendo un notevole incremento, e quindi le richieste di personale qualificato professionalmente negli ultimi anni hanno conosciuto una notevole crescita.

